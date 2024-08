Zwei Formen von KIs können Instagram Creator künftig dank des neuen Meta AI Studios kreieren: Creator AIs und AI Characters. Diese Quasi-AI-Avatare sollen ihnen Arbeit abnehmen. So können sie im Story- oder DM-Kontext basale Fragen beantworten und beispielsweise auch für mehr Reichweite des Accounts sorgen. Und dafür müssen die User keinen Aufpreis zahlen oder umfassende Tech-Kenntnisse mitbringen.

Auf Instagram erklärt Plattformchef Adam Mosseri in einem Video, welche Vorteile die Creator dank der neuen AI Studio Features erhalten. Einen Wermutstropfen gibt es für viele Interessierte aber vorab. Das neue AI Studio ist vorerst nur in den USA verfügbar. Dort erhalten Creator via DM die Option, über AI Chats auf die Funktionen zuzugreifen. Die Creator AIs wiederum sind dann auch über das Professional Dashboard zu finden. Zu den Creator AIs erklärt Mosseri:

[…] Creator AIs are an option for creators to create an extension of themself that is customized based on everything that they’ve shared to Instagram and any other customizations they want to do. For instance, you can tell it what topics you want it to talk about. An you can put this on your profile and it’s a way to reach more people. I answer a lot of the same questions over and over, how verification works, how ranking works, how Instagram works. And this can be a way for anybody to go to my profile and message with that AI and get answers to their questions without having to go through all of my old videos […].