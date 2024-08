Auf dem eigenen Blog erklärt Meta, was die neue Generation des Segement Anything Models zu bieten hat. Vor allem die erhöhte Präzision bei der Obejktmarkierung in Bildern sowie Videos sticht demnach heraus.

Insbesondere die Anwendungsmöglichkeiten im Bewegtbildbereich wollte Meta optimieren:

SAM was able to learn a general notion of what objects are in images. However, images are only a static snapshot of the dynamic real world in which visual segments can exhibit complex motion. Many important real-world use cases require accurate object segmentation in video data, for example in mixed reality, robotics, autonomous vehicles, and video editing. We believe that a universal segmentation model should be applicable to both images and video […].