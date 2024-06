Am 25. und 26. September 2024 findet die hauseigene Konferenz auf dem Campus von Meta in Menlo Park, Kalifornien, statt. Jährlich werden auf dieser Veranstaltung die neuesten Entwicklungen des Unternehmens präsentiert, die sich auch in diesem Jahr vermutlich auf Künstliche Intelligenz, das Metaverse und Mixed Reality konzentrieren werden. Die Fachmesse wird live über die Facebook-Seiten von Meta übertragen.

Neue Produkte und viel AI

Die Meta Connect ist bekannt dafür, neue Produkte, Ideen sowie Software und Hardware Updates für VR und AR Headsets aus der Meta-Familie anzukündigen. Dieses Jahr könnte die Meta Quest 3S, eine Budgetversion des aktuellen Quest Headsets, vorgestellt werden. Zudem hat Meta kürzlich angekündigt, sein XR-Betriebssystem HorizonOS zu öffnen, was möglicherweise erste Headsets von Technologiepartner:innen zur Nutzung animiert.

Im Rahmen des Meta Connect Events 2023 stellte der Konzern diverse Neuerungen vor, darunter das Headset Meta Quest 3 und die neuen Smart Glasses, die erneut in Kooperation mit Ray-Ban entstanden sind. Es bleibt spannend zu spekulieren, welche Innovationen dieses Jahr präsentiert werden.