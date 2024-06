Neben Deutschland wird Horizon Worlds jetzt auch in allen weiteren von Meta Quest unterstützten Ländern gelauncht, dazu gehören beispielsweise Österreich, die Schweiz, Frankreich und das Vereinigte Königreich. In den meisten Märkten werden alle User über 13 Jahren das Netzwerk nutzen können, erklärt Meta:

Starting this week, we’re beginning to roll out Meta Horizon Worlds to people in all Meta Quest markets in supported languages so more people can connect with each other around the globe. […] We’re expanding access to everyone 13+ in Meta Quest-supported markets (14+ in South Korea and Spain).