Ein neues blaues Label bietet Usern noch mehr Content zu aktuellen Trendthemen im Feed – und fördert die Suche auf Threads. Dieses ist aber vorerst nur eingeschränkt verfügbar.

Noch mehr Kontext, noch mehr Content für die User und ein weiterer Schritt hin zu einem umfassenden Informationsmedium: Threads möchte mit einem neuen blauen Label die Content-Entdeckung und Suche nach aktuell relevanten Themen auf der Plattform fördern.

Was es mit dem blauen Label auf sich hat

Social-Media-Plattformen sind längst zu Digitalräumen avanciert, die die Nutzer:innen zur Recherche, zur News-Ansicht und zur allgemeinen Suche nutzen. Auch für brandaktuelle Informationen und Geschehnisse in Echtzeit setzen viele User auf Plattformen, die nah am Puls der Zeit agieren, etwa X oder TikTok (wie derzeit im Kontext der Olympischen Spiele 2024 in Paris). Damit sich User auch auf Threads, Metas X-Konkurrenz, mit noch mehr Beiträgen zu trendenden Themen auseinandersetzen und diese erstmal entdecken können, gibt es jetzt ein neues Label.

Wie Instagram-Chef Adam Mosseri in einem Post erklärt, wird ein blaues Label eingeführt, das über einigen Posts integriert wird. Dieses Label verweist samt Lupen-Icon als Symbol für die Suche auf ein aktuelles Trendthema. Und beim Tippen aufs Label gelangen User zu weiteren Beiträgen zu diesem. So wird eine Suchoption direkt im Beitrags-Feed integriert – allerdings zunächst nur in den USA.