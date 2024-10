Den E-Commerce können Retailer aber ebenso mit Features zur personalisierten Produktempfehlung optimieren. So bietet DooFinder neuerdings personalisierte Product Recommendations, die auf den Vorlieben und dem Verhalten der User basieren. Dazu erklärt Iván Navas, Mitbegründer und CEO des Unternehmens:

Unser Ziel ist es, das Einkaufserlebnis online menschlicher und persönlicher zu gestalten. Im Vergleich zu anderen Lösungen kombinieren wir Suchverhalten und Browsing-Daten, um wirklich relevante Empfehlungen zu geben.

Personalisierte Shopping-Empfehlungen, etwa für Schuhe, © DooFinder

Das Feature, welches auch Echtzeitdaten miteinbezieht, ist für Retailer in Europa bereits verfügbar.

Von TikTok bis Pinterest: Diverse neue Werbelösungen für zeitgemäßen E-Commerce

Wer den Abverkauf fördern möchte, muss die Produkte zunächst bei den relevanten Zielgruppen bekannt machen. Ehe diese also konkrete Produktsuchen starten, die oft auch mit Brands kombiniert werden, müssen sie inspiriert werden. Das gelingt Marketern dieser Marken inzwischen mit umfassenden KI-gestützten Werbelösungen, die aufsehenerregende Creatives, mehr Conversions und einen höheren ROAS versprechen. Während Meta, TikTok, Pinterest, Google und Co. mit Optionen wie Advantage+, Performance Max, Smart+ und Performance+ locken, bietet der BVDW neuerdings einen One Pager, der eine einheitliche ROAS-Messung ermöglichen soll. Dennie Trost, Mitglied im Lab des Retail Media Circle und Principal Channel Sales bei OBI First Media Group, erklärt:

Mit dem neuen Onepager möchten wir die Bedeutung einer differenzierten ROAS-Betrachtung für Marktteilnehmer und Händler herausstellen. Das Aufzeigen der ROAS-Stufen schafft Transparenz und ermöglicht eine präzisere Steuerung von Werbebudgets bis auf Artikelebene. Die ROAS-Stufen ermöglichen es, die Effektivität sowie die Werbewirkung granular zu bewerten und gezielt anzupassen. Damit liefern wir Werbetreibenden ein wertvolles Instrument, um ihre Investitionen effizienter zu gestalten.

Bei den Werbelösungen gleichen sich die Optionen. Marketer können per KI Assets mit Budgetvorgaben und Zielgruppenideen in Creatives und Kampagnen umwandeln, die mehr Erfolg versprechen. So bietet Pinterest beispielsweise einen Lower-Funnel-Fokus auf der Inspirationsplattform. Werbetreibende weltweit erhalten die Möglichkeit, Pinterests Performance+-Kampagnen für die Ziele Markenpräferenz, Conversions oder Katalog-Sales zu verwenden, erklärt das Unternehmen. Mit den Performance+-Kampagnen kannst du das Targeting optimieren, Budgets verwalten oder die Gebotshöhe festlegen. Und du sparst Zeit, im Bestfall sogar Geld. Denn Advertiser müssen 50 Prozent weniger Eingaben machen, um Kampagnen aufzusetzen.

Die Performance+ Suite im Überblick, © Pinterest

Passend zur Holiday Season bietet Meta Promo-Codes in personalisierten Angeboten, Reminder Ads und dergleichen mehr. Martha Welsh, Chief Strategy Officer bei Pitnerest, sagte:

Es gibt im Internet zahlreiche Orte, an denen man Produkte finden kann, und zahlreiche Möglichkeiten, sie zu kaufen. Doch keine andere Plattform hilft einem so gut bei der Entscheidung, das zu finden, was man wirklich möchte, wie Pinterest. Ich persönlich habe bereits mit den Weihnachtseinkäufen begonnen. Und da Pinterest jetzt Promotions und Rabatte anbietet, war es noch nie so einfach, auf der Plattform das perfekte Geschenk zu finden und zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Kauf zu tätigen.

Vergleichbare Lösungen hat auch Meta zu bieten. Dazu kommen Neuheiten wie Creator Testimonials in Reels Ads und die AI-Video-Expansion. Google erhöht den ROAS durch Performance Max und TikTok bietet nicht nur neue Search Ads Campaigns mit Keyword-Targeting-Option für mehr Sichtbarkeit, sondern auch Möglichkeiten wie Smart+, GMV Max und Out of Phone: Retail. Mit letzterer Option hast du die Chance, auch Non-User in Ladengschäften zu erreichen – etwa bei Vor-Ort-Weihnachtseinkäufen. Das stärkt potentiell den E-Commerce und womöglich gar das Business vor Ort.

© Meta via Canva

E-Commerce meets Social Media: Organische Stütze für deine Produktinhalte auf Instagram und Co.

Zur Reichweitensteigerung von Markeninhalten, zum Brand Building und zur Vorbereitung zielführender Social-Commerce-Ansätze sollten Brands die Funktionen nutzen, die ihnen in der Shopping Season und darüber hinaus von den wichtigsten Plattformen und Apps angeboten werden. Für organische Reichweitensteigerung bieten sich Shorts, Reels und TikToks an, aber auch Karussell-Posts und Stories sind populär. Besonders Neuheiten wie die bereits im Test befindlichen Links in Reels sorgen dabei für eine Verknüpfung zwischen Social Content und Verkaufsabsichten.

Wie du deine Angebote, Produkte und organischen Inhalte zum Beispiel über Instagram besonders reichweitenstark promotest, erfährst du in unserem Format-Guide mit diversen Tipps.

© Instagram via Canva

Du kannst deine Produkte aber auch in fachspezifischen Subreddits organisch erwähnen, während Marketer nicht zuletzt dank neuer KI-Lösungen die Community für Communities für die Zusammenführung von interessierten Zielgruppen und Brand-Neuheiten nutzen können. Dabei kann Reddit für Brands im E-Commerce-Kontext besonders wichtig sein, weil User dort vielfach Produkte diskutieren und weil die Plattform für Suchergebnisse wie jene Googles oft herangezogen wird.

Reddit gewinnt an Gewicht für SEO und Discovery allgemein, Screenshot des X Account Posts

Noch mehr brandaktuelle E-Commerce- und Social-Media-Tipps, die sich gegenseitig ergänzen, findest du täglich auf OnlineMarketing.de.