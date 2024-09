Google Ads bietet neue Funktionen für KI-gestützte Kampagnen, die Werbetreibenden mehr Kontrolle, Insights und kreative Freiheiten ermöglichen. Erfahre, wie du deinen ROI steigern kannst.

Google Ads hat auf der DMEXCO eine Reihe neuer KI-Funktionen vorgestellt, die Werbetreibenden helfen, ihre Kampagnen gezielter zu steuern und bessere Ergebnisse zu erzielen. Die neuen Steuerungsmöglichkeiten zielen darauf ab, dir mehr Flexibilität und Power zu geben, deine Kampagnen an die spezifischen Anforderungen deiner Marke anzupassen und gleichzeitig die Effizienz zu steigern. Erfahre hier, welche Neuerungen für dich besonders relevant sind und wie du sie optimal einsetzen kannst.

Verbesserte Suchkampagnen dank KI-gestützter Übersetzungen

Google hat den Konversationsmodus in Google Ads erweitert, sodass du nun auch Kampagnen in Deutsch, Französisch und Spanisch erstellen kannst. Diese Funktion ermöglicht es dir, dynamische Anzeigentexte in verschiedenen Sprachen zu generieren, ohne dass du jede Übersetzung manuell vornehmen musst. Besonders kleine Unternehmen profitieren von dieser Technologie, da sie mit dem Konversationsmodus mit 63 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit Kampagnen mit der Bewertung „Gut“ oder „Sehr gut“ veröffentlichen. Brendon Kraham, VP of Search and Commerce, bringt es wie folgt auf den Punkt:

Die Ergebnisse sprechen für sich: Kleinere Unternehmen, die den Konversationsmodus in Google Ads nutzen, veröffentlichen mit 63 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit Suchkampagnen mit der Bewertung ‚Gut‘ oder ‚Sehr gut‘. In den kommenden Monaten wird diese Technologie auch auf Deutsch, Französisch und Spanisch erweitert.

Google zeigt in diesem Video, wie der Ferienhausmarktplatz HomeToGo den Konversationsmodus für Suchkampagnen nutzt, um optimierte Überschriften und Beschreibungen zu generieren. Dabei wird die Benutzeroberfläche von Google Ads präsentiert, in der die automatisch erstellten Anzeigeninhalte direkt sichtbar werden.

Video format not supported

Performance Max: Höherer ROAS und kreative Freiheiten

Die Performance Max Kampagnen von Google wurden ebenfalls um neue Funktionen erweitert. Diese KI-gestützte Kampagne optimiert dein Werbebudget dynamisch, um Conversions über verschiedene Kanäle hinweg zu maximieren. Laut einer von TransUnion durchgeführten Studie erzielten Werbetreibende, die Performance Max nutzen, einen um 19 Prozent höheren ROAS im Vergleich zu anderen KI-gestützten Kampagnen. Kraham erläutert:

In Marketing-Mix-Modellen, die von TransUnion für Einzelhandels- und Unterhaltungselektronik-Werbetreibende in den USA durchgeführt wurden, erzielten Google Performance Max-Kampagnen im Jahr 2023 einen um 19 Prozent höheren ROAS als KI-gestützte Kampagnen auf der größten Social-Media-Plattform nach Ausgabenanteil.

Zusätzlich bietet Performance Max jetzt noch mehr kreative Steuerungsmöglichkeiten. Du kannst bis zu fünf Referenzbilder hochladen, und die KI generiert daraus markenkonforme Bilder. Zudem wurden die Branding-Richtlinien erweitert, sodass du Elemente wie Farben, Schriftarten und Logos für eine konsistente Markenpräsentation über alle Anzeigenformate hinweg festlegen kannst.

Neue Insights für bessere Kampagnenoptimierung

Neben den kreativen Funktionen bietet Google nun detailliertere Einblicke in die Leistung deiner Kampagnen. Mit dem neuen Asset Coverage Reporting kannst du Schwachstellen in deinen Kampagnen identifizieren und spezifische Empfehlungen erhalten, wie du deine Anzeigen verbessern kannst, etwa durch das Hinzufügen langer Überschriften oder neuer Bild-Assets.

Ein weiterer Vorteil ist die verbesserte Transparenz der Kampagnenleistung. Mit den sogenannten Target Pacing Insights kannst du den Fortschritt deiner Kampagnen gegenüber deinen CPA- und ROAS-Zielen leicht verfolgen. Sollte deine Kampagne nicht wie erwartet performen, zeigt dir die Integration von Erklärungen, woran das liegt – sei es eine Anpassung der Gebotsstrategien oder Budgeteinschränkungen, die die Ergebnisse beeinflussen.

Weitere Optimierungsmöglichkeiten im Überblick

Zusätzlich zu den oben genannten Funktionen bietet Google Ads neue Möglichkeiten zur Optimierung von Kampagnen. Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Einführung ausschließender Keywords auf Kampagnenebene, was dir hilft, unerwünschte Suchanfragen zu vermeiden. Diese Funktion wird bis Ende des Jahres in Performance Max verfügbar sein und gibt dir mehr Kontrolle darüber, wo deine Anzeigen erscheinen. Mehr zu den neuesten Entwicklungen findest du direkt bei Google.