Nutze Halloween, um deine E-Mail-Marketing-Kampagnen kreativ in Szene zu setzen! Mit saisonalen Designs, spannenden Angeboten und cleveren Inhalten kannst du nicht nur die Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe gewinnen, sondern auch deine Conversion Rate steigern.

Halloween bietet dir eine perfekte Gelegenheit, kreative E-Mail-Marketing-Kampagnen zu entwickeln, die nicht nur die Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe erregen, sondern auch hohe Klickraten erzielen. Die düstere Atmosphäre dieser Jahreszeit lässt sich ideal nutzen, um deine Empfänger:innen auf spielerische Weise zu begeistern. Im Folgenden erhältst du einige Tipps zu den wichtigsten inhaltlichen, gestalterischen und technischen Aspekten, die du für eine erfolgreiche Halloween-Kampagne berücksichtigen solltest.

Fesselnde Inhalte schaffen

Der erste Eindruck eines Newsletters entsteht durch die Betreffzeile. Diese sollte sofort ins Auge fallen und Neugier wecken. Mit saisonalen Elementen und Emojis wie „🎃 Unheimlich gute Angebote!“ oder „👻 Halloween-Schnäppchen warten auf dich!“ kannst du deine Öffnungsrate deutlich steigern. Zusätzlich kannst du hier das A/B-Testing anwenden, um herauszufinden, welcher Tonus bei deiner Zielgruppe besonders gut ankommt. Du formulierst also eine normale und eine auffallende, typische Halloween-Betreffzeile und lässt diese gegeneinander antreten. Die Öffnungsrate entscheidet darüber, welche Learnings du aus diesem A/B-Test ziehen kannst. Gefällt deiner Zielgruppe die kreative oder doch lieber die förmliche Art und Weise?

Neben der Betreffzeile ist auch der Preheader ein entscheidender Faktor. Diese „Vorschau-Texte” ergänzen die Betreffzeile und bieten einen zusätzlichen Anreiz, die E-Mail zu öffnen. Hier kannst du weitere Informationen andeuten, Empfänger:innen direkt mit Namen ansprechen oder einen Cliffhanger setzen, der die Neugier der Leser:innen verstärkt. Eine knackige Vorschau, die das Thema des Newsletters aufgreift und konkretisiert, motiviert den User dazu, mehr zu erfahren.

© tolgart, Kitera Dent [Unsplash] via Canva

Halloween eignet sich außerdem perfekt für kreatives Storytelling. In einer Zeit, in der Kund:innen von Angeboten überflutet werden, kannst du mit originellen Geschichten eine emotionale Verbindung zu deiner Zielgruppe schaffen. Typische Symbole wie Geister, Hexen, schwarze Katzen oder der Klassiker „Trick or Treat“ bieten dir viele Möglichkeiten, Geschichten zu entwickeln, die auf humorvolle oder mystische Weise fesseln. Wenn du beispielsweise Nahrungsmittel für Tiere verkaufst, könntest du mit einem Thema wie „Gruselige Leckereien für kleine Monster“ eine humorvolle Ansprache finden und gleichzeitig eine emotionale Bindung aufbauen. Durch die Verwendung von personalisierten Elementen, die sich auf das Konsumverhalten oder die Vorlieben der Empfänger:innenliste beziehen, kannst du noch tiefer in das Storytelling eintauchen und deine Zielgruppe individuell ansprechen.

Wichtig ist auch, dass du die Halloween-Thematik nicht nur oberflächlich nutzt, sondern mit den Werten deines Unternehmens verknüpfst. Wenn dein Unternehmen für Nachhaltigkeit steht, könntest du zum Beispiel eine Geschichte rund um umweltfreundliche Halloween-Dekorationen oder nachhaltige Süßigkeiten erzählen. So gibst du deiner Kampagne nicht nur eine unterhaltsame, sondern auch eine inhaltlich relevante Note, die deine Marke stärkt.

Attraktive Angebote und beeindruckendes Design

Neben den spannenden Inhalten sind verlockende Angebote der Schlüssel, um deine Zielgruppe nicht nur zu erreichen, sondern auch zur Aktion zu bewegen. Exklusive Rabatte, limitierte Aktionen oder „Nur heute“-Sonderangebote wirken besonders effektiv, wenn sie mit der Dringlichkeit von Halloween verbunden werden. Begrenzte Zeitfenster oder „schaurige Sonderpreise“ für 24 Stunden schaffen eine Dringlichkeit, die die Konversionsrate deutlich erhöhen kann. Auch Gewinnspiele, bei denen die Empfänger:innen beispielsweise Halloween-Produkte gewinnen können, wecken Interesse sowie Neugier und motivieren zu mehr Interaktion.

Das Design spielt eine ebenso entscheidende Rolle und sollte sofort die passende Halloween-Atmosphäre vermitteln, ohne dabei das Corporate Design komplett zu vernachlässigen. Zwar ist es wichtig, dass sich der Newsletter optisch klar auf Halloween bezieht, dennoch sollte das Corporate Design im Kern erkennbar bleiben, um die Markenidentität zu wahren. Unternehmen, die traditionell eher ein minimalistisches oder seriöses Design pflegen, können mit subtilen Halloween-Elementen wie dezenten Farbakzenten oder kleinen, thematisch passenden Grafiken spielen. Dunkle, stimmungsvolle Farben wie schwarz, grau oder dunkelrot erzeugen ein festliches Ambiente, das Halloween aufgreift, ohne das Corporate Design zu stark zu verändern.

© Roblox via Canva

In Branchen wie Mode oder Lifestyle bietet sich hingegen die Möglichkeit, mutigere Designs zu nutzen. Hier können kräftige Farben, auffällige Grafiken und animierte Elemente wie Kürbisse, Geister oder Fledermäuse stärker in den Vordergrund treten. Die visuelle Gestaltung kann in solchen Fällen etwas „spaciger“ und verspielter sein, um die Zielgruppe zu begeistern und die Kreativität der Marke hervorzuheben. Halloween-typische Grafiken wie Spinnweben oder fliegende Fledermäuse können dabei das Design auflockern und für eine dynamische Präsentation sorgen. In der Mode bietet es sich ebenfalls an, nur Kleidungsartikel mit einer bestimmten Farbe, zum Beispiel schwarz, orange oder lila, im Newsletter anzubieten.

Animierte GIFs sind ein weiteres wirkungsvolles Mittel, um deine E-Mails lebendig zu gestalten. Kleine Animationen wie fliegende Fledermäuse, flackernde Kürbisse oder aufsteigender Nebel sorgen für Dynamik und lenken den Blick auf bestimmte Inhalte oder Aktionen. Animationen sollten jedoch dezent eingesetzt werden, um die Aufmerksamkeit des Users nicht zu überfordern. Sie können beispielsweise genutzt werden, um auf Sonderangebote oder besonders wichtige Call-to-Action-Buttons (CTAs) hinzuweisen.

Denn diese sind ein essenzieller Bestandteil jeder E-Mail-Kampagne. Ihre Platzierung und Gestaltung beeinflussen direkt, ob und wie schnell deine Leser:innen auf das Angebot reagieren. Auffällige und kreative Call-to-Action-Buttons, die in kräftigen Farben von der restlichen E-Mail abgehoben sind, sorgen dafür, dass die Empfänger:innen wissen, was zu tun ist. Halloween-spezifische CTA-Texte wie „Jetzt das Gruselangebot sichern“ oder „Finde dein Halloween-Schnäppchen“ machen die Handlungsaufforderung spannend und schaffen einen spielerischen Anreiz. Achte darauf, dass der CTA leicht zu finden und eindeutig formuliert ist, damit Interessierte ohne Umwege zur Aktion gelangen. Um das Gesamtbild abzurunden, kann der Link direkt zu einer Landing Page mit ausgewählten Produkten führen, die ebenfalls im gleichen Stil wie der Newsletter gestaltet ist. So kannst du eine nahtlose Halloween Journey für deine Kund:innen erzeugen. Das muss auch nicht mal zu technisch werden, mit einigen Newsletter Tools kannst du direkt innerhalb des Editors eine Landing Page bauen.

Technische Optimierungen und Zustellbarkeit

Technische Optimierungen und eine hohe Zustellbarkeit sind unverzichtbare Grundlagen für eine erfolgreiche E-Mail-Marketing-Kampagne, insbesondere zu Zeiten wie Halloween, wo die Konkurrenz um die Aufmerksamkeit der Empfänger:innen hoch ist. Neben den kreativen Elementen darfst du die technischen Aspekte keinesfalls vernachlässigen, denn nur so stellst du sicher, dass dein Newsletter nicht nur gut aussieht, sondern auch tatsächlich im Posteingang der Empfänger:innen landet.

Ein entscheidender Faktor ist das responsive Design. Da immer mehr Nutzer:innen ihre E-Mails auf mobilen Geräten öffnen, muss dein Newsletter auf allen Endgeräten – ob Smartphone, Tablet oder Desktop – einwandfrei dargestellt werden. Ein responsives Design passt sich automatisch der Bildschirmgröße an und sorgt dafür, dass die Inhalte klar und übersichtlich bleiben. So verhinderst du, dass Leser:innen abspringen, weil die E-Mail auf ihren Geräten schlecht lesbar ist oder unübersichtlich wirkt. Besonders bei Halloween-Designs mit vielen Grafiken und animierten Elementen ist es wichtig, dass diese auf jedem Bildschirm korrekt dargestellt werden.

Die Segmentierung deiner Empfänger:innenlisten spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. Anstatt alle mit derselben Nachricht zu versorgen, kannst du deine Liste nach Interessen, Kaufverhalten oder anderen Faktoren segmentieren und personalisierte Inhalte anbieten. Gerade zu Halloween bietet dies eine große Chance: Du könntest beispielsweise gezielte Angebote für bestimmte Altersgruppen oder nach Vorlieben versenden. Kund:innen, die in der Vergangenheit saisonale Artikel gekauft haben, könntest du personalisierte Empfehlungen für Halloween-Dekorationen schicken. Auch der Blick in das Reporting aus dem Vorjahr kann helfen, den Newsletter für das jetzige Jahr noch passgenauer auf die Zielgruppe zuzuschneiden. Was kam besonders gut an und was funktionierte nicht so gut? Dies erhöht nicht nur die Relevanz deines Newsletters, sondern auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Empfänger:innen die Nachricht öffnen und auf die Inhalte reagieren.

Um sicherzugehen, dass deine E-Mails nicht im Spam-Ordner landen, solltest du regelmäßig deine Zustellbarkeit prüfen. Vermeide typische Spam-Wörter und stelle sicher, dass du alle relevanten Authentifizierungsverfahren wie DKIM in deinem Newsletter Tool eingerichtet hast. Auch der richtige Versandzeitpunkt ist wichtig: Da viele Halloween-Aktivitäten am späten Nachmittag oder frühen Abend stattfinden, sollte dein Newsletter schon vorher in das Postfach der Leser:innen flattern. Du arbeitest dann leider nicht mehr? Dank Automation kannst du deinen Newsletter und ganze Strecken vorplanen und automatisch zum gewünschten Zeitpunkt versenden lassen.

Halloween-Kampagnen bieten großes Potenzial

Halloween eröffnet dir viele Möglichkeiten, um mit kreativen und auffälligen E-Mail-Kampagnen herauszustechen. Wenn du originelle Inhalte, ein ansprechendes Design und eine gute technische Umsetzung kombinierst, erreichst du nicht nur höhere Öffnungsraten, sondern kannst auch langfristig deine Konversionsraten steigern. Setze auf eine besondere Halloween-Kampagne, die bei deinen Empfänger:innen Eindruck hinterlässt und für nachhaltigen Erfolg sorgt. Es müssen also keine Halloween-Produkte verkauft werden, damit auch du diesen saisonalen Anlass für eine Aktion nutzen kannst.