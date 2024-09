Neue KI-Tools wie die Ads Inspiration Library und der AI Copywriter wurden eingeführt, um kleine Unternehmen zu unterstützen und deren Kampagnenleistung auf Reddit zu verbessern.

Eine Reihe neuer KI-basierter Tools wurden auf Reddit vorgestellt. Diese sollen vor allem kleine Unternehmen unterstützen. Dazu gehören die Reddit Ads Inspiration Library, ein AI Copywriter und ein automatischer Bild-Cropper. Diese Innovationen sind Teil der Strategie, das Erstellen und Verwalten von Ads auf Reddit zu vereinfachen und Werbetreibenden zu ermöglichen, ihre Zielgruppen effektiver anzusprechen. Grace Close, Senior Product Marketing Manager bei Reddit, erklärte im offiziellen Blog Post:

[… ] we’re thrilled to announce our Reddit ads inspiration library. This is just the latest release in a series of Reddit Ads Manager tools utilizing AI and automation to help small businesses easily create ads that resonate with our communities, and deliver better performance as a result.

Die Reddit Ads Inspiration Library

Das Herzstück der neuen Tools ist die Ads Inspiration Library. Sie bietet eine Sammlung von Top-Ads, die besonders gut bei Reddit Communities angekommen sind. Werbetreibende können diese Ads nach Budget, Branche und Zielsetzung filtern und sich so inspirieren lassen. Besonders für kleine Unternehmen ist dies ein wertvolles Werkzeug, um ohne großen Aufwand erfolgreichere Ads zu erstellen.

Reddit nutzt dabei ein KI-Modell, das die Top-Drei der Best Practices jeder erfolgreichen Anzeige identifiziert. Diese können direkt auf eigene Kampagnen übertragen werden, was die Ads-Erstellung vereinfacht und optimiert.

Weitere KI-Tools: AI Copywriter und Bild-Cropper

Zusätzlich zur Inspiration Library hat Reddit den AI Copywriter vorgestellt, der sich aktuell in der Betaphase befindet. Dieses Tool generiert auf Basis von Reddit Creative Best Practices spezifische Werbetexte, die sich leicht personalisieren lassen. Damit wird es für kleine Unternehmen einfacher, die typische Reddit-Sprache („Redditisms“) in ihren Anzeigen zu nutzen.

Ein weiteres nützliches Tool ist der automatische Bild-Cropper, der hochgeladene Bilder automatisch an die empfohlenen Anzeigeverhältnisse anpasst. Dieser Schritt spart Zeit im Erstellungsprozess und sorgt für eine reibungslose Anzeigengestaltung. Jim Squires, EVP of Business Marketing and Growth bei Reddit, fasste die Vorteile zusammen:

By weaving AI and automation throughout the campaign process, we’re not only able to improve advertiser productivity and performance, but also help them gain a deeper understanding of the platform for long term success.

Reddit als wachsende Suchplattform

KI-Tools gewinnen auf Reddit an Bedeutung, während die Plattform selbst für der Suche gewichtiger wird. Reddit-Inhalte erscheinen zunehmend in Google-Suchergebnissen; das kann die Sichtbarkeit für organische Inhalte von Brands, die in Communities aktiv sind, erhöhen. Google nutzt Reddit-Daten zudem, um seine KI-Modelle zu trainieren – ein Beleg für den wachsenden Einfluss der Plattform auf Suchmaschinen.

Für Marketer eröffnet dies neue Möglichkeiten: Reddit wird nicht nur als Diskussionsplattform, sondern auch als Quelle für spezialisierte Inhalte und gezielte Kampagnen immer wichtiger.

TikTok startet Subreddit – r/TikTokSearchInsights

Auch andere Plattformen nutzen die steigende Relevanz von Reddit. TikTok hat kürzlich den offiziellen Subreddit r/TikTokSearchInsights gestartet, der als Plattform für Creator Search Insights dient. Dort können Marketer und Creator über Best Practices diskutieren und ihre Kampagnen weiter optimieren. Diese Entwicklung zeigt, wie wichtig Reddit für die Content- und Marketing-Suche geworden ist.