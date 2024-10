Nach den Search Ads Campaigns liefert TikTok Advertisern mit Smart+ automatisierte Kampagnen à la Performance Max, Support für TikTok Shop Ads und bringt sogar TikTok-Werbung direkt in Ladengeschäfte. Außerdem wird das Measurement optimiert.

Auch als Entertainment-Plattform wird TikTok zusehends zur Verkaufsplattform. Mit über einer Milliarde monatlich aktiven Usern und stets auf den Top-Rängen in den Download Charts gehört TikTok zur Elite der Social Media und Entertainment Apps. Doch das Unternehmen möchte sich mehr und mehr auch zu einer favorisierten Go-to-Umgebung für Advertiser entwickeln – immerhin haben 61 Prozent der User schon etwas gekauft, nachdem sie es auf TikTok gesehen haben. Kürzlich launchte man daher Search Ads Campaigns, die TikToks Relevanz als Suchplattform nutzen und Google Ads Konkurrenz machen.

Jetzt liefert TikTok eine Reihe neuer Werbelösungen, die nicht zuletzt an Google erinnern, und ein optimiertes Measurement für den Erfolg von Kampagnen. Die neuen Ad-Optionen setzen besonders auf Automatisierung und erreichen sogar Non-User in Ladengeschäften.

© TikTok via Canva

Mehr Conversions, höherer ROAS: Smart+ von TikTok ähnelt Lösungen der Konkurrenz

Die Brand RayBan konnte im Test mit TikToks neuen automatisierten Performance Ads aus der Smart+-Reihe immense Erfolge erzielen: 50 Prozent geringere Akquisitionskosten, um 47 Prozent höhere Conversion Rates und ein um 42 Prozent höherer ROAS. Solche Werte nutzt TikTok für die Promotion des neuen Smart+-Modells. Dieses automatisiert Kampagnen für Werbetreibende, um die beste Performance zu ermöglichen. Die Advertiser müssen nur ihr Creative (oder einzelne Assets) wählen, das Budget und die Ziele. Dann kann Smart+ eine Anzeige erstellen, auf Basis von KI-Support durch die Symphony Suite, die passende Zielgruppe ermitteln und das richtige Creative zur besten Zeit ausspielen. Advertiser können drei Kampagnenziele (und eine untergeordnete Option) wählen, die den ROAS pushen sollen:

Smart+ Web Campaigns : Damit können Advertiser Traffic und Lower-Funnel-Ansätze, etwa Sales, fördern Smart+ Catalog Ads : Diese Ads Drives stärken den Lower Funnel, da sie automatischen passende Produktinformationen basierend auf Interessen, Interaktionen und Intentionen der User ausspielen

: Damit können Advertiser Traffic und Lower-Funnel-Ansätze, etwa Sales, fördern Smart+ App Campaigns : Diese Option fördert App Installs und Conversions und baut auf TikToks Relevanz als Entdeckungs-App auf

: Diese Option fördert App Installs und Conversions und baut auf TikToks Relevanz als Entdeckungs-App auf Smart+ Lead Generation Campaigns: Mit dieser Lösung sollen interessierte User in Leads umgewandelt werden

Damit erinnert Smart+ an Lösungen von anderen Playern, die ebenfalls auf Automatisierung setzen. Dazu zählen Metas Advantage+, Googles Performance Max, Reddits neue KI-Optionen für Advertiser und auch die neue Pinterest Performance+ Suite.

© Pinterest via Canva

GMV Max für TikTok Shop und Out of Phone: Retail – TikTok möchte noch enger mit Shopping verbunden werden

Neu ist ebenfalls die Werbelösung GMV Max. Diese vereinfacht die Kampagnenkreation und -ausspielung auf der Plattform für TikTok Shop Ads. Daher ist die Option für Werbetreibende in Deutschland nicht ganz so relevant, denn der TikTok Shop ist in Europa noch nicht angekommen. Doch in den USA beispielsweise können Advertiser mit GMV Max, wie der Name schon sagt, den Gross Merchandise Value optimieren, indem sowohl Ads als auch organische Inhalte und Affiliate Content unterstützt werden. Die Zeit zum Aufsetzen der Kampagnen soll halbiert werden. Zudem können Advertiser Zielgruppen im For You Feed, Shop Tab und in der Suche erreichen können – mit nur einer Kampagne.

Ebenso im Retail-Kontext, aber mit einem ganz anderen Ansatz, können Advertiser über Out of Phone: Retail werben. Die Out of Phone-Reihe hat TikTok eingeführt, um auf digitalen Screens (Digital Out of Home) zu werben und so auch Non-User erreichen zu können. So gibt es beispielsweise auch eine Kombination von Out of Phone und Mission für Brands.