Shopping auf Amazon wird ein ganzes Stück smarter. Mit den neuen Amazon AI Shopping Guides vereinfacht der E-Commerce-Konzern die Produktauswahl für seine User und rollt seine AI Tools weiter aus. Dabei setzt Amazon auf generative KI, um aus einer Vielzahl von Informationen die relevantesten Merkmale herauszufiltern und für Kund:innen zusammenzustellen. Egal, ob du einen neuen Fernseher suchst, den besten Laufschuh oder die passende Hautpflege – die AI Shopping Guides bieten sofort passende Produktvorschläge und erleichtern die Entscheidungsfindung für über 100 Produktkategorien. Insbesondere bei Zeitdruck wie an den jährlichen Prime Days scheint dies sinnvoll.

Amazon hat die AI Shopping Guides entwickelt, um Customern bei der Auswahl in über 100 Produktkategorien zu unterstützen. Die neue Funktion erscheint automatisch in den Suchvorschlägen, wenn sie für das gesuchte Produkt relevant ist. Sie vereinfacht die Auswahl, indem sie wichtige Produktinformationen, Kund:innenmeinungen und Empfehlungen kombiniert. Daniel Lloyd, Vice President of Personalization bei Amazon, erklärt:

Shopping for products you’re unfamiliar with can take time. Many of us have spent hours researching features and options that exist for any one particular type of product.