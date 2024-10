Neu im Merchant Center von Google: KI-gestützte Videogenerierung im Product Studio und die Integration von Amazon Multi-Channel Fulfillment für schnelleren Versand optimieren den Marketplace für Seller.

Im Oktober 2024 hat Google im Google Merchant Center zwei bedeutende Neuerungen eingeführt, die Händler:innen bei der Produktdarstellung und dem Versand ihrer Waren unterstützen.

KI-gestützte Videogenerierung im Product Studio

Händler:innen können nun direkt im Product Studio mit KI-Unterstützung Videos aus bestehenden Produktbildern erstellen. Das spart Zeit und Kosten, da keine externen Tools oder Agenturen notwendig sind. User können ein Produkt auswählen, ein Thema für das Video bestimmen und die Künstliche Intelligenz erledigt den Rest. Die KI optimiert Bilder, hebt wichtige Produktmerkmale hervor und bietet die Möglichkeit, Audio hinzuzufügen und den Titel der Anzeige individuell anzupassen, um Verkaufsaktionen zu fördern oder die Markenwerte zu kommunizieren. Google schreibt in einer Mitteilung im Merchant Center:

Product Studio now offers AI-powered video creation tools to help you effortlessly produce high-quality product videos.

Die erstellten Videos lassen sich anschließend in Google Ads-Kampagnen, auf der eigenen Website oder auf anderen Marketing-Kanälen nutzen. Aktuell steht dieses Feature jedoch nur Händler:innen den USA zur Verfügung. Google plant, es zukünftig international auszurollen.

Integration von Amazon Multi-Channel Fulfillment

Eine weitere wichtige Funktion ist die Integration von Amazon Multi-Channel Fulfillment (MCF). Diese ermöglicht es Händler, die Amazon MCF für ihre Logistik nutzen, Lieferzeiten direkt in ihren Google Shopping-Anzeigen anzuzeigen. Durch diese Integration können Händler:innen genauere Angaben zu Versandzeiten machen, was die Zufriedenheit von Customern verbessert und Kaufabbrüche reduziert. Laut Google könnten Händler:innen in den USA, die kostenlosen Versand innerhalb von drei Tagen anbieten, einen Anstieg der Klickrate von bis zu 7,6 Prozent und der Conversion-Raten von bis zu 7,2 Prozent verzeichnen. Google erläutert:

The integration is set to greatly improve how retailers using Amazon MCF display their shipping speeds on Google.

Google fügt zudem eine spezielle Amazon MCF-Versandrichtlinie im Merchant Center hinzu, die automatisch relevante Versandinformationen für via Amazon verfügbare Produkte einträgt.

So profitieren Händler:innen von den neuen Funktionen

Die neuen Funktionen des Google Merchant Centers bieten eine Vielzahl von Vorteilen für Händler:innen. Zum einen können sie mit der neuen Videogenerierung im Product Studio schnell und einfach hochwertige Produktvideos erstellen, was die Sichtbarkeit ihrer Produkte erhöht und die Attraktivität für potenzielle Käufer:innen steigert. Gleichzeitig spart die KI-gestützte Erstellung von Videos Zeit und Ressourcen, da keine externen Dienstleister:innen oder Tools benötigt werden. Zum anderen ermöglicht die Integration von Amazon Multi-Channel Fulfillment, dass Merchants genauere und schnellere Versandinformationen auf Google Shopping anzeigen lassen können. Dies verbessert nicht nur die CX, sondern kann auch zu höheren Conversion-Raten führen. Schnelle und transparente Lieferinformationen tragen außerdem dazu bei, dass weniger Kund:innen ihren Einkauf abbrechen. Letztlich profitieren die Händler:innen von zufriedeneren Kund:innen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diese für zukünftige Käufe zurückkehren.