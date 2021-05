Online-Händler:innen aufgepasst: Google hat auf der I/O-Konferenz neue Funktionen angekündigt, die im E-Commerce-Bereich einiges verändern dürften. Insbesondere die erweiterte Partnerschaft mit Shopify stand dabei im Vordergrund.

When it comes to shopping, what we’re really trying to build out and support is a free and open commerce ecosystem,

erklärte Bill Ready, Googles President of Commerce und Payments, Forbes gegenüber. Auch kleinen und mittelständischen Unternehmen wolle man so die Chance geben, Erfolg im Digital-Commerce-Bereich zu haben. Dementsprechend wurde die Partnerschaft mit Shopify nun auf alle 1,7 Millionen Händler:innen der Plattform ausgeweitet. Google möchte das eigenen Standing im E-Commerce weiter ausbauen, das bisher im Vergleich zu anderen Playern wie Amazon eher klein ausfällt.

Doch Google zieht seine Rolle auch anders auf. Im Gegensatz zu Amazon möchte Google kein Marktplatz, sondern vielmehr eine Plattform zu Stöbern, Entdecken und Kaufen sein. Um hier viele User anzulocken, soll es nun den Shopify-Händler:innen einfach gemacht werden, ihre Listings online zu stellen – mit nur wenigen Klicks, verspricht der Suchmaschinenkonzern. So können die Produkte in Google Search, Shopping, YouTube, Google Images und weiteren entdeckt werden.

Dabei werden die Händler:innen von den „Free Listings“ profitieren, die Google vor circa einem Jahr einführte. Durch diese verdient Google selbst kein Geld mehr, verspricht sich durch das höhere Händler:innenaufkommen aber auch eine gesteigerte Attraktivität für User und durch diese wieder mehr interessierte Merchants. Was sich wiederum positiv auf Googles Einnahmen durch Google Ads auswirken dürfte.

Eine weitere attraktive Neuerung für Merchants könnte der vorgestellte Google Shopping Graph sein.

The Shopping Graph is a dynamic, AI-enhanced model that understands a constantly-changing set of products, sellers, brands, reviews and most importantly, the product information and inventory data we receive from brands and retailers directly — as well as how those attributes relate to one another,