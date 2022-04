Virale Werbevideos führen oft dazu, dass Produkte ausverkauft sind – vor allem auf TikTok werden Produkte durchaus zu Bestsellern. Kürzlich launchte Amazon sogar einen TikTok Store mit viralen Produkten. Nun launcht TikTok interaktive Add-Ons für In-Feed-Anzeigen. Diese neuen Features lassen sich als interaktive Elemente in Videowerbung integrieren. Die interaktiven Add Ons sind ein weiterer Clou der Bytedance App, die verkaufsfördernde Eigenschaft der Plattform weiter zu stärken.

Die Beispiele in dem Video zeigen, dass die interaktiven Add-Ons von TikTok verschiedene Interaktionsfunktionen beinhalten, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen können, die Aufmerksamkeit von aktiven Verbraucher:innen auf sich zu ziehen. Zum Beispiel können werbetreibende Marken einen Voting oder Countdown Sticker im Clip integrieren, um das Engagement der Zuschauer:innen zu stärken. TikTok selbst erklärt hierzu:

Interactive Add-ons offer a unique way to entice engaged viewers with popups, stickers, and other visual elements. Viewers who have shared, liked, or commented on a TikTok brand video are 150% more likely to buy a product or service. Catching the eye of active consumers is made easier with these new creative enhancements.