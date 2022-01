Das Feature ist derzeit nur bei einigen Suchanfragen und für User in den USA sichtbar. Gegenüber Search Engine Land bestätigte Google allerdings, dass es sich um ein offizielles neues Feature handelt:

We recently launched Shops, a new module available on mobile devices for select US-English shopping-related queries. We launched this to help present more seller options to users on Search. This feature currently shows 3 shops and users can then expand to see up to 10 merchants depending on availability. The selection of results shown and their order are based on organic search ranking.