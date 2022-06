Orchesterversionen der größten Sounds: TikToks Album könnte bald die Download Charts von Spotify und Co. toppen.

TikToks begeistern vor allem durch die originellen und kreativen Sounds, die den Kurzvideos erst den passenden Vibe verleihen. Zusammen mit Warner, einer der weltweit führenden Plattenfirmen für klassische Musik, veröffentlicht TikTok im August 2022 das Album TikTok Classics – Memes und Viral Hits und liefert mit diesem eine Auswahl der 18 größten viralen TikTok Hits. Der Clou: Diese wurden klassisch arrangiert und von dem Deutschen Filmorchester Babelsberg neu eingespielt.

Wo du die klassisch interpretierten TikTok Hits hören kannst

Bereits ab jetzt sind alle Songs in guter TikTok-Manier als kurze 30-sekündige Sounds verfügbar. Vor dem Album-Release können schon fünf der Songs in voller Länge ab dem 8. Juli auf allen gängigen Audio-Streaming-Plattform gehört werden. Das Album mit allen Hits erscheint etwa einen Monat später im August ebenfalls bei Spotify und Co. und wird darüber hinaus auch in physischer Form bei ausgewählten Händler:innen erwerbbar sein.

Mit #TikTokClassics unterstreicht die App ihren Entertainment-Charakter

Unter dem Hashtag #TikTokClassics startet die Plattform eine internationale Kampagne zum Album. Bei dieser geht es dem Unternehmen darum, aufzuzeigen, dass sie für kulturelle Vielfalt steht sowie schier grenzenlose Möglichkeiten bietet, musikalische Kulturen und Genres zu verbinden. Michael Kümmerle, Head of Music Operations, Deutschland, Österreich & Schweiz bei TikTok, sagt:

TikTok ist die kreative Heimat aller Musikgenres. Mit TikTok Classics zeigen wir die musikalische Diversität und Interpretation ihrer Kreativität auf. Ebenso, dass klassisch arrangierte Musik nicht nur von der Community um die Klassik-Fans gefeiert wird. Wir möchten die Vielfalt der Plattform unterstreichen und allen Nutzer:innen Entertainment nach ihrem Geschmack bieten. Durch die neue Interpretation der TikTok Classics erreichen wir bestehende Fans und erschließen neue Zielgruppen Genre-übergreifend, mit einem musikalischen Ansatz, den viele im ersten Moment nicht mit TikTok verbinden. Die Zusammenarbeit mit Warner Classics und dem Babelsberger Filmorchester ist dabei von zentraler Bedeutung

Mit TikTok Classics – Memes und Viral Hits beweist die ByteDance-Tochter, dass sie das Potenzial hat, mehr als bloß eine Social-Plattform zu sein und vielfältige Entertainment-Formate bietet. Im Interview mit OnlineMarketing.de erklärte auch Thomas Wlazik, Managing Director Global Business Solutions TikTok Deutschland:

Es ist wichtig zu verstehen: TikTok ist nicht einfach ein soziales Netzwerk, sondern eine Content-Plattform, eine Unterhaltungsplattform.

TikTok Sounds bewegen die Musikwelt

Musikalisches Gespür hat die App bereits in der Vergangenheit präsentiert: Songs, die auf TikTok viral gehen, landen in der Regel kurze Zeit später an der Spitze der Musikcharts. Bekannte und neue Songs wie No Roots von Alice Merton (281,9 Tausend Video Creations) oder beliebte Sounds wie Into The Thick Of It (2,9 Millionen Video Creations) wurden durch die Entertainment-Plattform zu modernen Klassikern.

Die Singer-Songwriterin Alice Merton, deren Song No Roots mit dem Filmorchester neu eingespielt wurde, sagt:

Es ist großartig, die Welt von klassischer Musik und Popmusik zu verbinden. Es ist inspirierend, ‚No Roots‘ dabei in einem neuen musikalischen Kontext zu hören. Ich bin begeistert von dem Projekt und freue mich darauf zu sehen, wie es zum Leben erweckt wird.

Auszug an TikTok Songs, die als Classics erscheinen

Single-Release am 08. Juli 2022:

Oh No (TikTok Classics Orchestral Version)

Pieces (TikTok Classics Version) performed by Danilo Stankovic

All We Got (TikTok Classics Version) performed by KIDDO

Into The Thick Of It! (TikTok Classics Version) performed by ‘Kids on Stage’

#WIPEITDOWN (TikTok Classics Version) performed by BMW Kenny

M to the B (TikTok Classics Version) performed by Millie B

Album-Release im August 2022: