Das Setup von Anzeigen auf Instagram könnte bald durch eine neue Option ergänzt werden. Diese würde es Advertisern erlauben, automatisierte Nachrichten zu verschicken.

Instagram ist für viele Brands und Advertiser einer der Go-to-Kanäle wenn es darum geht, die eigene Zielgruppe zu erreichen. In der Social App kann das Targeting für die Anzeigen mittlerweile so detailliert eingestellt werden wie bei Facebook. Dabei kann zwischen verschiedenen Werbezielen ausgewählt werden. So stehen für Ads die Werbeziele „Mehr Profilaufrufe“, „Mehr Website-Besuche“ oder „Mehr Nachrichten“ zur Verfügung. Für das letztgenannte Werbeziel arbeitet Instagram derzeit an einer Erweiterung. Der Social-Media-Experte Alessandro Paluzzi teilt seine Entdeckung dazu auf Twitter.

Automatisierte Antworten auf Instagram Ads

#Instagram is working on automated responses for Ads with a message goal 👀 pic.twitter.com/gpQfs2RIhv — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 5, 2022

Auf seinem Screenshot ist zu sehen, dass er im Setup des Werbeziels für seine Anzeigen eine neue Option zur Auswahl hat. Er kann „Automated Responses“ einschalten. Das heißt, für Anzeigen mit dem Werbeziel „Mehr Nachrichten“ können Advertiser nun eine automatisierte Nachricht für alle User einfügen, die eine Konversation beginnen möchten.

Sinnvolle Ergänzung, um Konversationen zu starten

Anzeigen, die darauf abzielen, potentielle Kund:innen zu einer Konversation anzuregen, sind beliebt, wenn es darum geht, Dienstleistungen anzubieten. So erklärt Meta im Hilfebereich für Unternehmen:

Wenn du dieses Ziel auswählst, können Nutzer über die von dir erstellten Anzeigen deinem Business-Konto eine Nachricht senden, wenn sie auf die Anzeige tippen. Dies ist die beste Option, wenn du Dienstleistungen anbietest und potenzielle Kunden anregen möchtest, sich über Anfragen, Termine oder Beratungen zu erkundigen.

Die von Paluzzi entdeckte Option für automatisierte Antworten ist bisher noch nicht ausgerollt. Doch sollte sich Instagram dazu entschließen, den Test offiziell einzubetten, dürfte dies eine sinnvolle Ergänzung für viele Ads auf Instagram sein.