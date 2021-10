MUM, our advanced AI model, is coming to #GoogleLens early next year. You’ll be able to snap a photo AND ask a question, which can be helpful in those moments you need to fix a broken part and have no idea what it is 🤷🔧 #SearchOn pic.twitter.com/cmedce3dB2

Möglich ist es mit diesem Feature also etwa, ein Bild von einem Shirt zu markieren und Google nach Socken mit dem gleichen Muster zu fragen. Dann spielt Google entsprechende visuelle Ergebnisse aus. Gerade bei schwierig zu beschreibenden Suchanfragen kann das hilfreich sein. Aber auch bei Fragen zur Reparatur von einem Fahrrad (siehe Tweet) oder anderen How-tos.

© Google

Neues Design: Things to Know erweitert Search-Seite

Auch bei der Darstellung der Suchergebnisse bei Google wird sich etwas ändern. Google kündigte ein Redesign an, das ebenfalls im Kontext der Technologie MUM steht. So wird der neue Bereich Things to Know eingeführt. Über diesen gelangen Suchende zu Aspekten, die sie im Rahmen ihrer Suchanfrage womöglich am meisten interessieren. Ein Beispiel: Sucht eine Person bei Google nach „Acryl Painting“, findet die Suchmaschine dank KI-Unterstützung heraus, wie andere Menschen das Thema entdecken und liefert via Things to Know einzelne Oberkategorien wie „Styles“, „Tipps“, „Step-by-Step“, „Cleaning“ etc.

© Google

Google gibt an, für diese Suchanfrage mehr als 350 relevante Themengebiete zu finden; über Things to Know erhalten User dann einen fast schon kuratierten Zugang zu diesen Informationen. Während die Funktion in den kommenden Monaten ausgerollt wird, soll MUM die verfügbaren Informationen mit noch relevanterem Kontext versehen.

Darüber hinaus können Suchende mit zwei neuen Features ihre Suche verfeinern. Zum einen lässt sich in ein Suchergebnis hineinzoomen und dann mit „Refine this Search“ eine noch präzisere Suchanfrage stellen. Zum anderen ist via Zoom-in auch die Möglichkeit vorhanden, mit „Broaden this Search“ die Suche auf verwandte Themengebiete auszuweiten.

Die Optionen Refine und Broaden this Search bei Google, © Google

Neu ist zudem einen visuell optimierte Suchergebnisseite, die extra für Suchen integriert wurde, die inspirieren sollen. Beispiele für die Anfragen könnten „Dekorationsideen zu Halloween“ oder „Ideen für den vertikalen Garten im Innenbereich“ sein.

© Google

Videos in der Suche kontextuell verstehen

Mithilfe der stetig optimierten KI-Systeme liefert Google Usern künftig auch noch mehr Kontexte und Insights von und aus Videos. Bisher konnten schon Kernelemente wie ein Siegtor in einem Fußballspiel oder die Schritte in einem Rezept für Suchende hervorgehoben werden. Künftig erlaubt MUM allerdings auch, dass verwandte Themen, die im Video gar nicht explizit erwähnt werden, bei Google im Rahmen von Videos angezeigt werden. Während Googles Beispielvideo nicht die Worte „Lebensgeschichte des Makkaroni-Pinguins“ beinhaltet, verstehen die KI-Systeme, dass sich die im Video enthaltenen Themen auf dieses Thema beziehen, etwa wie Makkaroni-Pinguine ihre Familienmitglieder finden und Raubtieren entkommen. Die erste Version dieses Features soll in den kommenden Wochen eingeführt werden. In den kommenden Monaten sollen dann weitere visuelle Verbesserungen folgen.