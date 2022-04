Mehr Werbeeinnahmen als bei Snapchat und Twitter

Aufgrund dieser Werberelevanz für den gesamten Social-Media-Markt könnte TikTok 2024 mit YouTube gleichziehen, wenn es um Ad-Einnahmen geht. In seinem Artikel für The Guardian liefert Mark Sweney eine Prognose: In zwei Jahren könnten sowohl TikTok als auch YouTube 23,6 Milliarden US-Dollar mit Werbung pro Jahr einnehmen. Demnach werden TikToks Werbeeinnahmen schon für 2022 auf 11,6 Millarden US-Dollar geschätzt. Das ist mehr, als für Snapchat und Twitter zusammen prognostiziert wird (10,4 Milliarden US-Dollar). Die Zahlen stammen von Insider Intelligence und Debra Aho Williamson, Principal Analyste bei diesem Unternehmen, erklärt:

TikTok’s user base has exploded in the past couple of years, and the amount of time users spend on the app is extraordinary. It has moved well beyond its roots as a lip-syncing and dancing app. It creates trends and fosters deep connections with creators that keep users engaged, video after video.

Wie funktioniert Werbung auf TikTok?

Du willst auf TikTok werben, weißt aber nicht wie? In unserem Digital Bash Podcast hat OnlineMarketing.de-Redakteur Niklas Lewanczik mit David Roland, Brand Partnerships Leader bei TikTok, gesprochen. Der Ad-Spezialist erklärt, wie Marken erfolgreich auf der Trend-Plattform werben können. Gleich reinhören.

Meta mit Furcht vor TikTok?

Der enorme Erfolg von TikTok besorgt die lange etablierten Player wie Meta und Google. Zunächst hatten diese mit Reels und Shorts ihre eigenen TikTok-Kopien auf den Markt gebracht. Diese sind auf ihren Plattformen inzwischen auch sehr populär geworden. Doch insbesondere Meta als Social-Konzern dürfte sich durch das kaum abflauende Wachstum bei TikTok bedroht fühlen. Darauf deutet zumindest die Entdeckung hin, dass der Konzern ein Consulting-Unternehmen dafür bezahlt, eine US-weite Schmutzkampagne gegen TikTok zu führen. Darin wird TikTok als „wahre Gefahr“ für Teenager und Gesellschaft dargestellt. Mehr als 20 Milliarden US-Dollar zahlte Meta vergangenes Jahr für Lobbyarbeit – nun anscheinend auch zusehends zugunsten einer Anti-TikTok-Gesinnung.

Tatsächlich fällt TikToks Aufstieg mit anhaltender Kritik an Meta zusammen. Ein besonders großes Problem stellen für Meta beispielsweise die sogenannten Facebook Files dar. Die Ex-Mitarbeiterin und Whistleblowerin Frances Haugen hat dem Wall Street Journal diverse Interna mitgeteilt und beispielsweise erklärt, dass Meta den Profit vor das Wohl der User stelle. Des Weiteren hatte Meta eine Studie, die belegt, dass Instagram auf Teenager eine toxische Wirkung hat, bewusst unveröffentlicht gelassen. Infolge des Bekanntwerdens dieser Problematik hatte die Öffentlichkeit Meta zu mehr Transparenz gedrängt; das Unternehmen hatte außerdem die Entwicklung von Instagram for Kids eingestellt. Darüber hinaus musste Facebook im vierten Quartal 2021 erstmals einen User-Rückgang feststellen – und Meta auch deshalb einen riesigen Börsensturz erleiden. Spätestens ab diesem Moment dürften die Alarmglocken im Konzern von Mark Zuckerberg geläutet haben.

Meta konzerntriert sich nun stark auf den Ausbau des Metaverse und möchte auch dafür Creator gewinnen. Doch im Videobereich – und insbesondere bei den Kurzvideos – scheint TikTok für User wie Advertiser derzeit zum Go-to Market schlechthin zu avancieren. Gegenüber The Guardian erklärt Jamie MacEwan, Senior Media Analyst bei Enders:

Some young people have switched off Facebook entirely. In the UK, 18-to-24s spend as much on TikTok as Facebook, Instagram and WhatsApp combined. There is rampant competition for time. TikTok is the one growing fastest right now, and has scale, it’s the one to watch.

Der Wettkampf geht weiter, aber TikTok nimmt inzwischen die Position eines Social- und Marketing-Schwergewichts ein.