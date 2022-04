Der Hinweis des Creator Accounts soll die TikTok, aber auch die Instagram User dazu animieren, dem TikTok Account der Instagram Creators zu folgen. Damit möchte Instagram womöglich Creator von der eigenen TikTok-Alternative Reels überzeugen. Gleichzeitig aber setzt das Unternehmen auf die Reichweite und Popularität TikToks – die für die eigenen Zwecke instrumentalisiert wird. Die Nutzung von Konkurrenzplattformen für das Bewerben eigener Inhalte und Features ist dabei nicht ungewöhnlich. Auch TikTok hat einen Instagram Account, mit über 26 Millionen Followern. Bei diesem Account führt der Linktree sogar zum TikTok Download oder zum TikTok-Besuch.

Doch dass Instagram so offensichtlich auf TikTok als Plattform zur Information von Creatorn setzt, wirkt im Zuge der Schmutzkampagne, die Meta gegen die App betreibt, zumindest widersprüchlich und grenzt ans Scheinheilige.

Meta bezahlt Targeted Victory, ein republikanisches Consulting-Unternehmen, um eine massive und die gesamte USA umfassende Schmutzkampagne gegen TikTok durchzuführen. Das hatte ein Scoop-Beitrag in der Washington Post der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Die Kampagne zielt darauf ab, TikTok als Gefahr für Jugendliche und die US-Gesellschaft insgesamt darzustellen. Ein Director der Consulting-Firma schrieb dazu etwa in einer Mail:

[…] get the message out that while Meta is the current punching bag, TikTok is the real threat especially as a foreign owned app that is #1 in sharing data that young teens are using.