Die Bytedance App feiert einen großen Meilenstein: TikTok kann mittlerweile über eine Milliarde aktive User verzeichnen.

Es scheint noch gar nicht so lange her, dass die ersten von dieser neuen App namens TikTok sprachen. Was zunächst als Vergnügungsplattform für Kinder und Teenies gehandelt wurde und noch immer als Newcomer gilt, ist nun dicht auf den Fersen der großen Social-Dienste. Denn die Bytedance App knackte laut eigenen Angabe die Marke von einer Milliarde aktiver User.

Starkes Wachstum bei TikTok

Vier Jahre hat es gedauert, bis TikTok die Schwelle zur Milliarde übertreten konnte. Im Juli 2020 lag die Zahl der aktiven User noch bei etwa 700 Millionen. In dem vergangenen Jahr kamen demnach ganze 300 Millionen aktive User hinzu. Dafür dürfte zum Teil auch die Coronapandemie verantwortlich sein. Viele suchten und suchen immer noch nach Unterhaltung online und luden sich die App herunter. Fast seit ihrem Aufkommen konnte TikTok stets die Download Charts toppen.

Konkurrenz gibt es auf Seiten Instagrams, das das eigene Kurzvideoformat Reels launchte, und YouTube, das mit Shorts TikTok ebenso nacheifert. Beide haben noch mehr aktive User als TikTok. Die Facebook-Familie hat 3,5 Milliarden monatlich aktive User, YouTube etwas über zwei Milliarden. Beide Konkurrenzdienste blicken jedoch auf eine deutlich längere Zeit am Markt zurück. Vor allem auf eine Zeit, zu der es zudem ein kleineres Angebot gab. TikTok ist in einen, von vielen schon als gesättigt bezeichneten, Markt gekommen und hat diesen ordentlich von unten aufgeräumt. Wird die Wachstumsrate beibehalten, dürften Instagram, YouTube und Co. bald noch mehr ins Schwitzen kommen.