Viel ist in der Social-Media-Szene in den vergangenen Wochen über die Send Rate als zentrale Metrik auf Instagram gesprochen worden. Plattformchef Adam Mosseri hat diese als wichtiger als Likes und Kommentare dargestellt und jüngst einen Tipp für Creator geteilt:

When you’re creating content, think about creating something that people would want to send to a friend. Don’t force it, but sends are one of the biggest signals we use in ranking and can help your reach over time.