Instagram setzt weiterhin auf Interaktivität und führt ständig neue Features ein, um die Kommunikation auf der Plattform zu verbessern. Aktuell testet die Plattform eine Prompt-Option für Feed Posts und Reels, die User zu mehr Engagement animieren soll.

Interaktion steht bei Instagram an erster Stelle. Die Plattform ist bestrebt, immer neue Features herauszubringen, die die die Interaktivität und das Engagement auf der Plattform steigern. Beliebte Funktionen sind beispielsweise der Du bist dran-Sticker (auch bekannt als Add Yours), der seit seiner Einführung 2021 in den Stories für Begeisterung sorgte und den Instagram kürzlich auf die Direct Messages ausweitete. Auch in Reels oder Feed Posts haben Nutzer:innen bereits die Möglichkeit, die Interaktion durch Umfragen zu steigern. Diese Umfragen können beim Erstellen der Caption mit einem separaten Umfrage-Button erstellt werden.

Nun scheint Instagram mit einer weiteren Funktion für mehr Engagement zu experimentieren: einer Prompt-Option für Feed Posts und Reels. Instagram-Experte Martijn Cales und andere User entdeckten diese Funktion kürzlich und teilten Screenshots auf Threads.

