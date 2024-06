Reels, Reels, Reels: Meta möchte den Creatorn der Kurzvideos noch mehr Möglichkeiten bieten, um die Reichweite zu steigern und möglichst relevante und hochqualitative Inhalte zu erstellen. Dabei soll es auch bei Kurzvideos bleiben. Langforminhalte, wie sie auf TikTok getestet werden und auf YouTube seit langer Zeit erfolgreich sind, soll es vorerst nicht geben. Für die optimierte Reels-Ausspielung experimentiert Instagram aktuell mit den sogenannten Trial Reels für Nicht-Follower und dem Verschicken von Drafts via DM.

Reels sind seit einiger Zeit Metas Wachstumstreiber, auf Instagram wie Facebook. Im Earnings Call im Frühjahr 2024 erklärte Metas CFO Susan Li:

Video also continues to grow across our platform, and it now represents more than 60% of time on both Facebook and Instagram. Reels remains the primary driver of that growth, and we’re progressing on our work to bring together Reels, longer-form video and Live video into one experience on Facebook […].