In der schnelllebigen Welt der sozialen Medien hat sich eine klare Tendenz abgezeichnet: Kurze, prägnante Inhalte dominieren die Feeds. Instagram CEO Adam Mosseri hat nun offiziell bestätigt, dass Instagram sich weiterhin auf diese Art von Inhalten konzentrieren und keine längeren Formate etablieren wird.

Mit dem Aufkommen von TikTok im Jahr 2020 eroberte die Plattform die Herzen der Nutzer:innen im Sturm durch ihre kurzen und unterhaltsamen Videos. Instagram reagierte prompt und führte Reels ein, um dem Trend zu folgen. Auch YouTube, eigentlich bekannt für lange Videos, startete YouTube Shorts, um konkurrenzfähig zu bleiben. Kurze Videoinhalte sind ideal für die heutige, schnelllebige Gesellschaft. Die Clips, die meist zwischen fünf und 90 Sekunden lang sind, liefern schnell konsumierbare Informationen und Unterhaltung. Sie bieten sofortige Befriedigung und halten die Aufmerksamkeit der User mit hoher Engagement-Rate. Sie sind vorwiegend vertikal (9:16) und umfassen eine breite Palette von Inhalten, darunter Tutorials, Comedy und Demos.

Der Social-Media-Experte Matt Navarra teilte kürzlich auf Threads eine aktuelle Q&A Story von Instagram CEO Adam Mosseri. Mosseri erklärte darin, dass Instagram nicht auf lange Inhalte setzen werde:

The more we lean into long form content, the worse it is for connecting with friends and a lot of other parts of our business.