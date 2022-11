Es ist so weit: Instagram hat lange Zeit nur experimentiert, zuletzt gab es einen limitierten Roll-out für Betatester:innen, aber jetzt beginnt der Roll-out für das heiß ersehnte In-App Scheduling. Auf der eigenen Plattform teilt die Meta-Tochter die News mit und kündigt zugleich die Einführung der Funktion Achievements für Reels an. Wir erklären, was es damit auf sich hat und welche Accounts das Planungs-Feature von für Reels, Karussel-Posts und Fotobeiträge nutzen können.

Bereits im August 2022 testete Instagram Scheduled Posts für Business Accounts. Im Oktober folgte dann ein erster, limitierter Roll-out der Funktion, auf die viele Social Media Manager und Creator schon lange hingefiebert hatten. Zu diesem Zeitpunkt erklärte ein:e Sprecher:in von Meta gegenüber Mashable, dass das Unternehmen das Scheduled Posts Feature, mit dem Nutzer:innen Beiträge direkt in der Instagram App vorplanen können, nur für einige User ausgerollt hat. Man teste „the ability to schedule content with a percentage of our global community“, hieß es. Die Funktion solle jedoch nach der Testphase für alle, die einen Business Account verwalten, zur Verfügung gestellt werden.

Diese Testphase scheint vorüber zu sein. Auf Instagram hat der Creators Account des Unternehmens ein Update gepostet. Darin heißt es:

You’ve been asking for it and we’ve listened! We’re rolling out content scheduling tools right in the Instagram app – so you can choose to schedule a picture, carousel, or Reel up to 75 days in advance. We’re also launching Achievements to celebrate the effort creators are putting into their Reels which is testing globally.