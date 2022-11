Communities wie Vereine und Firmen können jetzt mehrere WhatsApp-Gruppen an einem Ort zusammenbringen und organisieren. Außerdem launcht der Messaging-Dienst neue Features, darunter die Option, mit 32 Personen in den Video-Chat zu gehen oder Gruppen mit 1.024 Personen zu eröffnen.

Mit diesem Update möchte WhatsApp mit Plattformen wie Slack, Discord und Co. mithalten: Die Anfang des Jahres angekündigten Communities werden jetzt weltweit gelauncht. Nachdem bereits im August erste Betatester:innen auf die Funktion zugreifen konnten, hat CEO Mark Zuckerberg den Roll-out für alle angekündigt. Zuckerberg sprach schon zuvor von einer „Major evolution of WhatsApp“. Mit Communities können Untergruppen erstellt und verwaltet sowie Threads und Ankündigungs-Channel etabliert werden. Neben dem Launch des Community Features stellt die Messaging App drei Updates für zentrale Funktionen in der App bereit – darunter auch die Möglichkeit, Umfragen einzubauen.

Communities für alle: WhatsApp bringt Gruppen zusammen

In seinem Post auf Facebook erklärt Meta-Chef Mark Zuckerberg zum Launch des neuen Features:

Today we’re launching Communities on WhatsApp. It makes groups better by enabling sub-groups, multiple threads, announcement channels, and more. We’re also rolling out polls and 32 person video calling too. All secured by end to end encryption so your messages stay private.

Auf dem WhatsApp Blog wird deutlich, welche Vorteile die Communities bieten. Nachbarschaftsgruppen, Firmen (und Teams), Elternvertretungen, Sportvereine und dergleichen können ab jetzt mehrere Gruppen an einem Ort zusammenbringen, um Gruppen-Chats auf WhatsApp zu organisieren. Dafür müssen sie künftig bloß auf den Reiter für neue Communities in den Chats klicken. Dieser ist bei Android oben und bei iOS unten im Bildschirm zu sehen (es ist durchaus möglich, dass es noch kurze Zeit dauert, ehe der entsprechende Button bei allen Usern angekommen ist). Dort können neue Communities erstellen oder bereits bestehende Gruppen zu einer Community hinzugefügt werden.

Community-Aufbau auf WhatsApp (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © WhatsApp

Sobald User in einer Community sind, können sie einfach zwischen bereits bestehenden Gruppen wechseln, um sich alle notwendigen Informationen zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu verschaffen. Administrator:innen können außerdem wichtige Updates an alle in der Community senden – Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Die Mitglieder der Communities sind allerdings nicht per se in der Lage, Messages an alle zu verschicken. Die Administrator:innen sollen auch ausgewählte Kontakte via Link oder durch individuelles Hinzufügen zu den WhatsApp Communities einladen können. Das Unternehmen erklärt den Zweck der Communities wie folgt:

Mit Communitys wollen wir die Messlatte dafür höher legen, wie Unternehmen privat und sicher miteinander kommunizieren – und zwar so, wie es bisher noch nicht möglich war. Für die heutzutage verfügbaren Alternativen müssen Menschen Apps und Softwareunternehmen eine Kopie ihrer Unterhaltungen anvertrauen. Wir glauben, es bedarf eines höheren Maßes an Sicherheit, die durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ermöglicht wird.

Weitere Funktionen für das Community Feature sind laut dem Messaging-Dienst in Planung; dazu wird mit 50 Organisationen in 15 Ländern kooperiert.

Neue Features für den Chat- und Video-Bereich: Umfragen und Megagruppen

Über das neue Community Feature hinaus gibt es bei WhatsApp künftig drei neue Funktionen, die für viele User von Interesse sein könnten. So wird das Limit bei Gruppen auf 1.024 Personen erhöht. Im Frühjahr waren bereits Gruppen mit 512 Mitgliedern ermöglicht worden. Außerdem können Nutzer:innen mit 32 Personen einen Video-Chat starten. Diese Optionen sollen ebenso wie die Emoji-Reaktionen, das Teilen von größeren Dateien und die Administrator:innenlöschoption die Anwendbarkeit der Communities unterstützen.

Zusätzlich ermöglicht WhatsApp die Integration von Umfragen im Chat. Auch diese können gerade in Gruppen und Communities ein hilfreiches Kommunikationsmodell darstellen.

Diverse neue WhatsApp Features, inklusive Umfragen im Chat (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © WhatsApp