Wie im Screenshot, welcher auch von Social-Media-Experte Matt Navarra auf Twitter geteilt wurde, zu sehen ist, können Creator zum Beispiel die Badges „Trendsetter“ oder „Creative Streak“ erhalten.

Insbesondere das Badge „Creative Streak“ erinnert an Snapchat Streaks, im deutschsprachigen Raum Flammen genannt. Während das Snapchat Feature eher für private User ausgelegt ist, sind die Achievement Badges für Creator interessant. Doch ist noch mehr Reels Content wirklich das, was Instagram jetzt braucht? Social-Media-Today-Redakteur Andrew Hutchinson fragt sich, ob die User wirklich gerne Reels schauen, oder sich diese vor allem ansehen, da Instagram ihnen ein Reel nach dem anderen zeigt:

It’s a bit of a chicken and egg conundrum as to whether that’s true or not. Are more people watching more Reels on Instagram because they really like them, or because Instagram’s showing more Reels to you, which lures clicks?