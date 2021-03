Remix in Reels funktioniert ähnlich wie die beliebten Duets auf TikTok. Derzeit testet Instagram das Feature mit einigen Usern.

Duets sind auf TikTok ein beliebtes Format. Kein Wunder also, dass Instagram – das schon zuvor häufiger bei der Konkurrenz-App abgeguckt hat – nun an einem ähnlichen Feature arbeitet. Einige User können seit Kurzem auf die neue sogenannte Remix-Funktion zugreifen. Diese erlaubt Side-by-Side-Reactions in Reels. Der Social-Media-Experte Matt Navarra teilte Screenshots, die der User @riodevale gemacht hat, auf Twitter.

Instagram is now testing its ‘Remix’ feature for Reels publicly



It’s basically Instagram’s copy of TikTok’s ‘Stitch’ feature



h/t @riodevalepic.twitter.com/fN7XdAn58W — 🟣 Matt Navarra (@MattNavarra) March 26, 2021

Kreative Videos durch Remix Reels

Im Reels-Menü erscheint bei einigen „Remix this Reel“ zur Auswahl. Wird die Option ausgewählt, kann ein Duett mit einem anderen Reel erstellt werden. Oft wird in diesen Videos das Original-Video nachgemacht oder darauf reagiert. Doch einige User nutzen die Funktion auch für andere kreative Ansätze. So wird in dem einen Video ein Gesprächspart gespielt und in dem zweiten darauf geantwortet. Zusammen ergeben sie dann einen Dialog. Andere singen gemeinsam oder tun so, als stünden sie nebeneinander und lassen es so aussehen, als würden sie zum Beispiel Gegenstände hin und herreichen.

Schnell entstehen durch Videos, mit denen viele Duets gemacht werden, virale TikToks. Ähnliches möchte Instagram nun vermutlich auch erreichen. Schließlich sind Duets, beziehungsweise Remixes in Instagram Reels, sehr interaktiv und könnten auch User, die keine Ideen für Original Content haben, dazu ermutigen, in Verbindung mit anderen Usern Reels zu erstellen. Alessandro Paluzzi hatte bereits Ende vergangenen Jahres erste Hinweise im Instagram Code entdeckt. Dort war auch sichtbar, dass User beim Posten ihres Reels auswählen könnten, ob ihr Reel für Remixes verfügbar sein soll oder nicht.

Das Remix Feature für Instagram Reels ist noch nicht vollständig ausgerollt, doch mehr und mehr User berichten davon, dass sie die Funktion nutzen können. Es ist also recht wahrscheinlich, dass es tatsächlich bald für alle verfügbar sein wird. Von Instagram gab es jedoch offiziell noch keine Bestätigung.