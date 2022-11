Spätestens seit TikToks 9:16-Revolution gibt es im Video-Marketing zentrale Entwicklungen, die Advertiser und Marketer unbedingt kennen müssen! Welche das sind und warum diese für dein Business so wichtig sind, erfährst du am 23.11. beim Digital Bash EXTREME – Video-Marketing.

Ob im Rahmen klassischer TV-Werbung, im trendenden 9:16-Format oder in ikonischen GIFs: Videoformate mobilisieren nicht nur die Emotionen der Zuschauer:innen, sondern auch die Marketing-Branche. Doch viele Marketer stehen mit dem Trend hin zu mehr Bewegtbild vor großen Herausforderungen. Denn hinter reichweitenstarken und überzeugenden Videos steckt häufig Kreativität, Arbeit und Expertise. Die nötige Portion Inspiration und Wissen für deine kommenden Marketing-Videos erhältst du bei diesem fulminanten Digital Bash EXTREME Event.

Wann, wo, wie? Am 23. November 2022 ab 9:00 Uhr, digital auf einem Bildschirm deiner Wahl und mit echten Branchen-Insidern. Klingt gut? Dann sichere dir über den nachfolgenden Link deinen Zugang zum Digital Bash EXTREME – Video Marketing.

Jetzt Ticket sichern!

Speaker und Panel-Diskussion

Video-Content wird in 2023 ein neues Level erreichen. Welcher Content wird ein Erfolg? Wie muss deine Strategie aussehen? Welche Plattform macht das Rennen? Die Antworten liefert Jens Neumann von playbook360. Sein Trend Forecast über Video-Content und Bewegtbildstrategien kann dich befähigen, Videotrends direkt auszuprobieren und zu etablieren – der Algorithmus übernimmt dann den Rest.

TikTok, YouTube Shorts und Instagram Reels: Die kurzen snackable Content-Häppchen bergen einen echten Suchtfaktor. Deswegen freuen wir uns sehr darüber, dass wir die Expertin für Video-Content auf Social-Plattformen Sinah Jansen, Inhaberin von Achterwind, auf der digitalen Digital-Bash-Bühne begrüßen dürfen. Sie erklärt dort unter anderem, wie Bewegtbildmaterial organische Reichweite verschaffen kann.

Nach der kurzen Pause erwartet dich Markenstratege Florian Hommeyer auf der Stage. Er weiß, wie das magische Dreieck aus Identifikation, Vertrauen und Umsatz überzeugendes Storytelling bedingt. Er zeigt auf, warum Storytelling heutzutage eines der wichtigsten Marketinginstrumente ist und ist überzeugt davon, dass dieses das stärkste und gleichzeitig günstigste Marketing Tool ist, das Unternehmer nutzen können.

In diesem Vortrag geht es um die größten Fehler des Jahres. Sarah Staub ist Social-Media-Spezialistin und liefert in ihrer Best Practice Show Insights darüber, welche Fehler wir 2022 alle mit Leidenschaft bei unseren Social Media Ads gemacht haben. Von falschen Kennzahlen über richtige Texte, die aber leider mit völlig falschen Bildern kombiniert wurden und Tracking, das den Namen seit iOS 14 nicht verdient. Das Gute ist: Aus Fehlern kann und sollte man lernen – und dieser Vortrag dürfte dir dabei helfen, deine Fehler oder die von anderen künftig nicht mehr zu machen.

Die Expert:innen Florian Hommeyer, Jens Neumann, Sandra Staub und Sinah Janßen diskutieren im Panel „Eigenschaften und Arten im Video Marketing“ gemeinsam über ihre Erfahrungen, Tipps und Tricks im Video-Marketing. Unsere Expert:innen gehen hier konkret auf die verschiedenen Arten von Videokommunikation ein. Durch die vielfältigen Erfahrungen und Anwendungsbereiche unserer Speaker hast du hier die Möglichkeit, wirklich Antworten auf alle deine Fragen über Videokommunikation zu erhalten.

Agenda für den Digital Bash EXTREME – Video Marketing

9:00 – 9:10 Uhr: Begrüßung und Einführung ins Thema

Marc Stahlmann | CEO & Founder | Onlinemarketing.de

Marc Stahlmann | CEO & Founder | Onlinemarketing.de 9:10 – 10:20 Uhr: Video Content: Trends & Strategie für 2023

Jens Neumann | Branded Content Consultant | playbook360

Jens Neumann | Branded Content Consultant | playbook360 10:20 – 11:00 Uhr: Mit Bewegtbildmaterial zu organischer Reichweite

Sinah Janßen | Inhaberin | Achterwind

Sinah Janßen | Inhaberin | Achterwind 11:00 – 11:15 Uhr: Pause

11:15 – 11:55 Uhr: Storytelling – Identifikation schafft Vertrauen schafft Umsatz

Florian Hommeyer | Markenstratege

Florian Hommeyer | Markenstratege 11:55 – 12:35 Uhr: Die besten Fehler bei Social Media Ads 2022

Sandra Staub | Social Media Spezialistin

Sandra Staub | Social Media Spezialistin 12:35 – 12:55 Uhr: Panel: Eigenschaften und Arten im Video Marketing

Florian Hommeyer | Markenstratege

Jens Neumann | Branded Content Consultant | playbook360

Sandra Staub | Social Media Spezialistin

Sinah Janßen | Inhaberin | Achterwind

Florian Hommeyer | Markenstratege Jens Neumann | Branded Content Consultant | playbook360 Sandra Staub | Social Media Spezialistin Sinah Janßen | Inhaberin | Achterwind 12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann | CEO & Founder | Onlinemarketing.de

Jetzt Ticket sichern!

Die Zahl der Plätze ist begrenzt – sichere dir also schnellstmöglich deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit dem Digital Bash EXTREME – Video Marketing von OnlineMarketing.de.