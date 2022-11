Die Meta Creator Week bietet verschiedene Showcase Events und Panels für Ersteller:innen. Am 17. Oktober fand das Event in London statt – mit unter anderem Instagram-Chef Adam Mosseri und NFT-Künstlerin Mahlia. Im Rahmen dieses Events hat das Unternehmen neue Funktionen angekündigt, die Creatorn weitere Möglichkeiten bieten sollen, Einnahmen zu generieren. Zu diesen zählen neue Tools, um die Erstellung und den Verkauf von NFTs zu erleichtern sowie US-Fan-Abonnements mehr Usern bereitzustellen. Letztere stehen bislang nur Creatorn in den USA zur Verfügung und ermöglichen es, die eigene Instagram Community durch Abonnements zu monetarisieren.

Meta launchte bereits im Januar dieses Jahres Fan-Abonnements für ausgewählte Instagram Creator. Dieses Feature ist Teil einer kontinuierlich wachsenden Suite von Tools zur Monetarisierung – schließlich möchte Meta, auch angesichts der seit zwei Quartalen anhaltenden Umsatz- und Gewinneinbußen, Top-Talente an die Plattform binden. Und das funktioniert bei der zunehmenden Konkurrenz durch TikTok und YouTube vor allem durch bessere Monetarisierungsmöglichkeiten.

Mit Fan-Abonnements können Creator mit über 10.000 Followern eine monatliche Gebühr erheben – zwischen 0,99 und 99,99 US-Dollar. Die zahlenden Abonnent:innen erhalten wiederum Zugriff auch beispielsweise exklusive Live Streams, Beiträge oder Stories und spezielle Abzeichen in Kommentar-Streams. Fans haben so die Möglichkeit, ihre Lieblings-Creator aktiv zu unterstützen.

Wenn du wissen möchtest, was bei der Erstellung von Video-Content wichtig ist, und zwar aus erster Hand von Expert:innen aus Bereichen wie Storytelling, Social Media Ads, Videokreation und Social-Media-Marketing, dann verpasse nicht den Digital Bash EXTREME – Video-Marketing. In diesem Artikel erfährst du mehr über das digitale Live Event und gelangst zu Anmeldung.

Zusätzlich launchte Meta kürzlich ein neues Gifts-Format für Reels, über dessen Test wir im September bereits auf OnlineMarketing.de berichtet haben. Zuschauer:innen können mit diesem Feature virtuelle Geschenke an die jeweiligen Reels-Ersteller:innen machen, die dann von Meta in Form von Geld an diese ausgezahlt werden. Das Spenden-Tool für Reels ähnelt dem Feature Facebook Stars, hat jedoch mehr visuelle Aussagekraft. Durch die Verbildlichung von Spenden in Form von animierten Geschenkkarten möchte Instagram mehr Aufmerksamkeit und Engagement in diesem Kontext erzielen.

Die Geschenkfunktion für Reels testet Meta zunächst nur in den USA. Inwiefern das Unternehmen eine breitere Expansion erwägt, ist sicherlich auch von dem Erfolg des Formats dort abhängig. Die bereits erwähnten Facebook Stars stehen künftig mehr Creatorn zur Verfügung; Fans können über das Feature Geld für Video- und Live-Stream-Ersteller:innen spenden.

Das Unternehmen hat Stars bereits im Juni 2022 auf Facebook Reels ausgeweitet. Meta testet ab sofort das automatische Stars Onboarding für Facebook Creator. Über die Stars-Funktion haben Ersteller:innen die Möglichkeit, Sterne zu erhalten, die automatisch in ihren Beiträgen angezeigt werden, etwa Videos, Live Streams und Reels sowie Foto- und Text-Posts. Meta erklärt zu den Stars Party on Reels:

Stars Party is a celebratory moment that happens when a spike of Stars are sent from your fans on live or reels. When the spike occurs, an overlay with a countdown will appear on the screen with a progress toward a goal, encouraging fans to send Stars and meet the Stars goal.