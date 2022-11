Die Ergebnisse von Meta für das dritte Quartal 2022 zeigen steigende Kosten, geringere Werbeeinnahmen und ein langsameres Wachstum in wichtigen Märkten. Diesen Entwicklungen möchte Meta nun entgegenwirken. Der globale Roll-out des professionellen Modus für Facebook-Profile könnte Meta immerhin schon dabei unterstützen, mehr zu Creator halten oder für sich gewinnen zu können. Dieser bietet Ersteller:innen spannende Möglichkeiten, sich mit ihrer Community zu vernetzen, ihre Marke aufzubauen oder Geld zu verdienen.

Nachdem Meta im Dezember 2021 ausgewählten Facebook Creatorn den Zugang zum damals neuen Professional Mode ermöglicht hatte, weitet das Unternehmen diesen nun für alle User aus. Der Professional Mode bietet erweiterte Insights für Nutzer:innenprofile. User erhalten über diesen Modus spanende Einblicke in Statistiken zur Engagement Rate, über die Reichweite ihrer Posts und bezüglich ihrer Zielgruppe. Außerdem ermöglicht der Professional Mode Usern einen einfachen Zugang zu den verschiedenen Monetarisierungsoptionen auf Facebook. Der Modus gleicht etwa Unternehmensseiten auf Facebook und bietet Ersteller:innen ein separates Facebook-Profil, mithilfe dessen sie Beiträge bewerben und ihre Reichweite ausbauen können. Meta erklärt:

With professional mode, you can use professional tools to build a public following, earn money from various monetization programs, and connect with your audience in more meaningful ways. And you can do it all on the profile you already have on Facebook.