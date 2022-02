Ein Test von Instagram zeigt, dass mit längeren Reels experimentiert wird. Geht der Trend wieder zum Langformat?

Ende 2021 konntest du jeden Menschen, der im Social-Media-Bereich tätig ist, fragen, was der aktuelle Top-Trend ist, und jede:r hat mit „Kurzvideos“ geantwortet. TikTok brach im vergangenen Jahr neue Rekorde und Plattformen wie YouTube oder Instagram überschlugen sich, um bei dem Kurzvideo-Hype mithalten zu können. Auch für 2022 sahen viele „kürzer“ als besser an. Doch neue Hinweise scheinen nun darauf hinzudeuten, dass wir uns wieder in die andere Richtung entwickeln.

Entwickeln wir uns wieder zu langformatigen Videos?

Für alle Social Media Manager und Unternehmer:innen, die jetzt einen Schreck bekommen haben, können wir erstmal Entwarnung geben: Ihr habt euch nicht umsonst einen TikTok Account erstellt und euch in Reels und Shorts eingearbeitet. Doch während TikTok zum Beispiel schon im Sommer 2021 langformatigere Videos (bis zu drei Minuten) ergänzte, experimentiert nun auch Instagram für Reels mit Videos, die bis zu 90 Sekunden lang sein können. Das entdeckte der Social-Media-Experte Alessandro Paluzzi.

#Instagram is working on the possibility of creating #Reels lasting 90 seconds 👀 pic.twitter.com/M0KgJzQ90O — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 1, 2022

Im September 2020 verlängerte Instagram den ursprünglichen Timeframe der Reels von 15 Sekunden auf 30 Sekunden (ab einer Länge von 30 Sekunden gelten Ads bei YouTube übrigens bereits als Langformat). Ende Juli 2021 hatte Instagram die Länge dann erneut angehoben – auf 60 Sekunden. Nun stehen 90 Sekunden lange Videos ins Haus. Der Trend ist also klar. Oder? Auch wenn Content, der in eineinhalb Minuten passt, sich deutlich von den zwangsweise kurzgefassten 15-Sekündern unterscheidet, ist nicht zu erwarten, dass die Social-Plattformen damit wieder zum Langformat zurückkehren wollen. Stattdessen ist zu vermuten, dass man Brands und Creatorn lediglich genug Raum für ihre Kreativität geben möchte – falls diese mehr überhaupt nutzen möchten. Schließlich liegt in der Kürze die Würze und das wird heutzutage, mit unserer immer geringer werdenden Aufmerksamkeitsspanne, wahrer denn je.