Mit dem Test von Video-Carousels im Reels-Bereich und der Einführung der erweiterten Sticker-Option eröffnet die Plattform ihren Usern neue Möglichkeiten, Content zu erstellen und kreativ zu werden.

Bisher waren Karussell-Posts bei Instagram auf Bilder beschränkt. Doch in einem aktuellen Test führt Instagram nun Videokarussells im Reels-Bereich ein. Diese erlauben es, Videos und Fotos innerhalb eines einzigen Karussells zu kombinieren. Diese Funktion befindet sich derzeit in der Testphase bei einer ausgewählten Gruppe von Android-Nutzer:innen. App Researcher Radu Oncescu hat auf der Plattform Threads Einblicke in das neue Feature gegeben und ein Beispiel-Carousel von David Beckham geteilt, das die Möglichkeiten des neuen Formats aufzeigt.

Animierte Cutout Sticker

Ein weiteres neues Feature betrifft die Sticker-Funktion von Instagram. Mit der Einführung der Cutout-Option für Videos erweitert Instagram die kreativen Möglichkeiten seiner Nutzer:innen erheblich. Bislang konnten Nutzer:innen Objekte aus Standbildern ausschneiden und als Sticker in ihren Stories und Reels verwenden. Die neue Funktion ermöglicht es den Usern, auch aus Videoclips animierte Sticker zu erstellen. App Researcher Jonah Manzano teilte auf Threads Screenshots, die demonstrieren, wie Nutzer:innen GIFs aus Videos isolieren und für ihre Posts nutzen können.

Allerdings gibt es einige Einschränkungen. Um einen Sticker aus fremden Videos zu isolieren, müssen die Ersteller:innen des Beitrags diesen öffentlich machen und anderen erlauben, Ausschnitte daraus für eigene Inhalte zu nutzen. Diese Option ist standardmäßig aktiviert, kann aber deaktiviert werden, um die Wiederverwendung durch andere zu unterbinden. Zudem gilt: Wird der Originalbeitrag gelöscht, verschwindet auch der daraus erstellte Sticker.

Die Einführung von Video-Carousels und erweiterten Sticker-Optionen eröffnet Nutzer:innen neue Wege, ihre Kreativität auszudrücken und mit ihren Followern zu interagieren.