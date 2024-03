Content in Facebook Reels wird künftig auch die Empfehlungen im Feed beeinflussen – und die Watchtime von Reels könnte sich um bis zu zehn Prozent erhöhen. Dafür sorgt ein neues KI-basiertes Modell, an dessen Entwicklung Meta aktuell arbeitet.

Meta arbeitet an einem KI-Modell, welches als Grundlage für das gesamte Videosystem auf Facebook – also sowohl Reels als auch Long Form Content – dienen soll. Dies verkündete Tom Alison, Head of Facebook, kürzlich auf einer Tech-Konferenz. Die Entwicklung des Modells ist Teil der Technologie-Roadmap des Konzerns für die kommenden Jahre.

Anstieg der Watchtime um 8 bis 10 Prozent

Die erste Phase von Metas Roadmap war, so erklärt Alison, der Umstieg von traditionellen Computerchips (CPUs) auf Grafikprozessoren (GPUs) für die Empfehlungssysteme, um die Performance dieser zu steigern. Das neue KI-Modell soll nun für passendere Empfehlungen und eine bessere Verknüpfung der verschiedenen Content-Formate sorgen. Inhalte, die über Reels angeschaut wurden, beeinflussen demnach bald auch den Content, der im Feed angezeigt wird. Das Modell soll für Facebooks gesamtes Videoökosystem eingesetzt werden, erklärt Alison:

Instead of just powering Reels, we’re working on a project to power our entire video ecosystem with this single model, and then can we add our Feed recommendation product to also be served by this model. If we get this right, not only will the recommendations be kind of more engaging and more relevant, but we think the responsiveness of them can improve as well.

Meta hat das neue KI-Modell bereits für Facebook Reels getestet – mit Erfolg: So konnte die Watchtime von Reels in der Facebook App um acht bis zehn Prozent gesteigert werden. Auch Brands sind gut beraten, künftig noch stärker auf Reels zu setzen – nicht nur auf Facebook, sondern insbesondere auch auf Instagram. Denn mit Instagram Reels können Marken einem aktuellen Report zufolge mehr Views erzielen als mit jedem anderen Videoformat.

© Juan Ramon Roballo, Images Rouges via Canva

3 Prognosen für 2024: Lang lebe das Metaverse?

Neben der Ankündigung des neuen KI-Systems für Videoempfehlungen hat Meta drei Tech-Prognosen für das restliche Jahr in einem Blog Post geteilt – und geht in diesem Kontext auch auf das Metaverse ein. Der Hype um dieses sei mittlerweile vorbei, erklärt Meta. Dennoch sei das Interesse an Virtual und Mixed Reality in den vergangenen Jahren angestiegen. Künftig will Meta sowohl KI als auch das Metaverse in den Fokus setzen:

While the hype cycle has moved on from the metaverse to AI, we remain committed to both.

Als zweiten Trend für 2024 nennt Meta die Ausführung von Aufgaben durch Large Language Models (LLMs) direkt auf mobilen Geräten statt in der Cloud. Und zwar nicht nur auf Smartphones, sondern auch mit Smart Glasses, wie beispielsweise den bereits 2021 gelaunchten Ray-Ban Meta Smart Glasses. Darüber hinaus prognostiziert Meta für dieses Jahr weitere Entwicklungen im KI-Bereich, die für eine verbesserte Kommunikation zwischen Brands und Kund:innen sorgen. In diesem Kontext spielt der Konzern auf personalisierte Produkte ähnlich den GPTs von OpenAI an.