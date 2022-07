Außerdem passt sich Instagram durch die Betonung der Reels in vielen Bereichen der Plattform mehr und mehr TikTok an. Denn bei der populären Entertainment App stehen die TikToks als Format im Mittelpunkt und fast konkurrenzlos da. Schon im Mai 2022 testete Instagram einen Home Feed à la TikTok für Reels und Posts. Dazu erklärte Adam Mosseri:

We know the future of video and the future of photos are mobile-first. They are 9 by 16. They are immersive.