Wir werfen einen Blick auf die enormen Updates des vergangenen Jahres und veranschaulichen sie in einer Grafik. Alles fing mit dem riesigen Doppel-Update im März an.

Das March 2024 Core Update wurde von der Einführung neuer Spam-Richtlinien und dem March 2024 Spam Update begleitet. Es zielte insbesondere darauf ab, für Suchende hilfreiche Inhalte in den Fokus zu rücken, wie gewohnt (und beim oft kritisierten Helpful Content Update schon 2023 gewollt). Dabei sollten allerdings Seiten, die bis dato gut rankten und vor allem auf einen schnellen Klick abzielen, ohne weiterführenden inhaltlichen Mehrwert zu bieten, weniger sichtbar werden. Das große Update war laut Google komplexer als alle zuvor. Daher dauerte der Roll-out sogar 45 Tage!

Das Spam Update, welches parallel zum Start der neuen Richtlinien Expired Domain Abuse, Scaled Content Abuse und Site Reputation Abuse ausgerollt wurde, war nach rund zwei Wochen beendet. Darauf folgte im Juni ein weiteres kurzes Standard-Spam Update (nachdem die neue Site Reputation Abuse-Richtlinie am 5. Mai in Kraft getreten war).

Anschließend lieferte Google das August 2024 Core Update. Google erklärte, dass das aktuelle Update darauf abzielt, Websites mit hochwertigen und nützlichen Inhalten, darunter auch kleine oder unabhängige Seiten, zu fördern:

This latest update takes into account the feedback we’ve heard from some creators and others over the past few months. As always, we aim to connect people with a range of high quality sites, including small or independent sites that are creating useful, original content, when relevant to users‘ searches.