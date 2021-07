Die Webmaster können – wie gewöhnlich – nicht unmittelbar auf die Auswirkungen des Core Updates reagieren. Denn selbst Ranking-Verluste deuten nicht unbedingt auf qualitativ minderwertige Seiten hin. Es kann in einem solchen Fall auch einfach sein, dass Wettbewerber:innen zwischenzeitlich eine noch relevantere Seite hervorgebracht haben, die Google zuvor nicht entsprechend gewürdigt hatte. So erklärt auch Danny Sullivan:

We want site owners to understand these changes aren’t because of something they’ve done but rather because of how our systems have been improved to better assess content overall and better address user expectations. We also want to remind them that nothing in a core update (or any update) is specific to a particular site, but is rather about improving Search overall.