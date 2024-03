Auf dem Google Search Central Blog erklärt das Suchmaschinenunternehmen die Zielsetzung des Updates:

Today we announced the March 2024 core update. This is designed to improve the quality of Search by showing less content that feels like it was made to attract clicks, and more content that people find useful […].

Neu ist bei Googles Core Update, dass mehrere Core-Systeme genutzt werden, wobei innovative Signale und Ansätze integriert werden, die für User wirklich hilfreiche Inhalte ermitteln sollen. In einem neuen FAQ-Dokument liefert Google Einblicke in die Verbindung von Helpful Content-Signalen und den Auswirkungen im Core Update. So wird unter anderem erklärt, dass vor allem auf Einzelseiten-Level analysiert wird, dass es aber auch einige seitenweite Signale gibt. Und Seitenbetreiber:innen können ihre Rankings potentiell optimieren, wenn sie nicht hilfreiche Inhalte von ihren Seiten entfernen. Wie „[h]ilfreiche, vertrauenswürdige, nutzerorientierte Inhalte“ aussehen, kannst du in Googles Dokumentation nachlesen.

SEOs können wochenlang analysieren

Das March 2024 Core Update kann nun bis zu einem Monat benötigen, ehe der Roll-out abgeschlossen wird. Google begründet das mit dem Einsatz verschiedener Systeme, die geupdatet werden und sich gegenseitig stützen. Der aktuelle Status des Updates – und jener älterer – geht aus dem Google Search Status Board hervor. Die Google Search Central kündigte im Frühjahr 2023 an, dass die Ranking Updates Page mit dem Bereich http://status.search.google.com/ vereint wird. Demnach zeigt Google dort aktuelle und historische Updates zurück bis ins Jahr 2020 einheitlich an. So sollen SEOs und Seitenbetreiber:innen noch mehr Übersicht über die Update-Entwicklungen behalten können.

Einen ausführlichen Guide, der aufzeigt, was Webmaster im Vorwege von Core Updates beachten können, haben wir dir bereits zusammengestellt. Allerdings gibt Google stets an, dass Creator im Rahmen von Core Updates nichts tun können oder müssen, solange sie grundsätzlich hilfreiche Inhalte erstellen, die für Menschen gemacht sind und relevante Informationen transportieren, nicht aber auf Clickbait und schnelle Content-Produktion zur Ranking-Optimierung aus sind.

Mehr Informationen rund um Google Updates und dessen Auswirkungen sowie SEO-Potentiale allgemein kannst du in unserer Expert:innenfolge des Digital Bash Podcast mit Malte Landwehr, Head of SEO bei idealo, erhalten.

Das March 2024 Spam Update und die neuen Spam-Richtlinien im Überblick

Mit den Spam-Richtlinien (dazu gehören Aspekte wie irreführende Weiterleitungen oder Link Spam) möchte Google sicherstellen, dass Inhalte in der Suche nicht durch Manipulationspraktiken kompromittiert und damit für User weniger relevant werden. Deshalb gibt es jetzt drei weitere Richtlinien: Expired Domain Abuse, Scaled Content Abuse und Site Reputation Abuse.

Bei ersterer Richtlinie geht es darum, dass abgelaufene Domain-Namen nicht mehr genutzt werden sollen, um unter ihrem Deckmantel irreführende oder Inhalte von minderer Qualität auszuspielen, die aufgrund der möglichen Bekanntheit oder Relevanz des Domain-Namens für manche Suchanfragen angezeigt werden könnten. Google liefert ein Beispiel:

For example, someone might purchase a domain previously used by a medical site and repurpose that to host low quality casino-related content, hoping to be successful in Search based on the domain’s reputation from a previous ownership.

Beim Scaled Content Abuse werden zahlreiche Seiten mit oft minderwertigen Inhalten generiert, schlichtweg, um die Chance, prominent in der Suche aufzutauchen, zu erhöhen. Zudem könnten diese Seiten sogar von Programmatic Ads profitieren. Durch immer neue Gen AI Tools ist die Website- und Content-Erstellung einfacher denn je, immer mehr Inhalte werden auch automatisiert erstellt. Google geht dagegen vor. Und obwohl die Suchmaschine KI-generierte Inhalte duldet, sind sie im Sinne der Search-Manipulation problematisch.

Our long-standing spam policy has been that use of automation, including generative AI, is spam if the primary purpose is manipulating ranking in Search results. The updated policy is in the same spirit of our previous policy and based on the same principle. It’s been expanded to account for more sophisticated scaled content creation methods where it isn’t always clear whether low quality content was created purely through automation.

Bei der Ausnutzung der Site Reputation wiederum werden Third Party Pages aufgesetzt, die vom Renommee einer First Party Page profitieren, aber nicht oder kaum unter der Kontrolle dieser stehen. Oft sind die Inhalte und Ziele dieser Third Party Pages nicht mit denen der First Party Page vereinbar und deshalb für Suchende nicht relevant in ihrem jeweiligen Suchkontext. Nicht alle derartigen Third Party Pages werden von Google als Site Reputation Abuse eingestuft, es geht nur um jene, die die Rankings manipulieren sollen und nicht von der First Party geprüft werden. Site Reputation Abuse muss dann aber in der Suche geblockt werden. Die Richtlinie greift am 5. Mai 2024, bis dahin können sich Webmaster darauf einstellen.

Damit aktuelle Spam-Inhalte noch weniger Sichtbarkeit in der Google-Suche erhalten, ist parallel zum Core Update das March 2024 Spam Update gestartet.

Googles große Search-Veränderungen von Gemini bis Reddit Content

Die Google-Suche wird jeden Tag ein bisschen verändert. Große Core und Spam Updates sorgen für reichlich Schwankungen in den SERPs und zuweilen Unmut bei SEOs. Doch auch hinsichtlich des Layouts und der Inhaltselemente justiert das Unternehmen die Suchergebnisseiten immer wieder neu. Kürzlich wurde beispielsweise die Forumsintegration bei Search-Filtern getestet, was bereits auf Content von Seiten wie Reddit hindeuten könnte. Denn mit der Community für Communities Reddit schloss Google jüngst einen 60 Millionen US-Dollar schweren Deal ab, um die Inhalte für das KI-Training nutzen zu dürfen. In der Google-Suche sind Reddit-Inhalte aber schon länger prominent vorhanden, im Rahmen der Perspectives-Einbettung.

Ein KI-System wie Gemini, das Googles KI-Chatbot und auch die Search Generative Experience unterstützt, könnte von den konversationsbasierten Inhalten Reddits langfristig profitieren und damit auf lange Sicht auch Suchanfragen in diesen KI-Kontexten besser bedienen. Während die AI-Optionen Googles stetig optimiert werden – zuletzt unter anderem dank des Roll-outs von Gemini 1.5 –, setzt die Suche neuerdings auf mehr Karussellanzeigen. Darauf weist das neue Markup für Rich Result im Karussellformat hin, das sich noch in der Betaphase befindet. Die strukturierten Daten ermöglichen insbesondere Hotels, Restaurants und Shop-Betreiber:innen eine bessere Darstellung ihrer Angebote. Zudem werden testweise Most-Read Articles und Popular Opinions im Karussellformat in der Suche präsentiert, um Usern für ihre Anfragen besonders relevante Inhalte zu präsentieren.