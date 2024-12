Mit dieser Ansicht für die Leistungsberichte können Seitenbetreiber:innen Daten zu Traffic-Entwicklungen der vergangenen 24 Stunden visualisiert finden. Allerding kommen die Daten mit einigen wenigen Stunden Verzögerung in die Console. Die Anzeige bietet eine Übersicht über gerade veröffentlichte Beiträge oder Themen, die zu trendenden Themen diskutiert werden (könnten). Auch die aktuellen Suchanfragen, die zu deinen Inhalten führen, kannst du mithilfe der Ansicht ablesen.

Wie bei anderen Optionen können User in der 24 Hours View Klicks, Impressions, die durchschnittliche CTR und durchschnittliche Ranking-Positionen erkennen. Außerdem erklärt Google:

The ’24 hours‘ view includes hourly granularity in an overtime graph, which is available in all 3 performance reports: Search results, Discover, and Google News. To show you data as soon as possible, Search Console will show data points as soon as we have any data on them, even if we haven’t completed collecting all the data for these points. We will indicate this in the UI using a dotted line.