Schon im November gab es Hinweise auf einen baldigen Launch von Googles nächster Version des leistungsfähigen KI-Modells Gemini. Und jetzt folgt auf Gemini 1.5 die neue Version Gemini 2.0. Sie soll das bisher beste KI-Modell Googles darstellen und bietet multimodale Optionen mit nativem Audio- und Visual Input. User können also mit Gemini sprechen und sich zugleich erklären lassen, was das Handy live zeigt. CEO Sundar Pichai erklärt:

[…] Today we’re excited to launch our next era of models built for this new agentic era: introducing Gemini 2.0, our most capable model yet. With new advances in multimodality — like native image and audio output — and native tool use, it will enable us to build new AI agents that bring us closer to our vision of a universal assistant […].