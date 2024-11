Das ist erstmal nichts Neues. Die Suchmaschine wollte mit dem vorangegangenen Core Update bereits auch kleinere Publisher belohnen. Außerdem betont Google immer wieder, dass man auf Masse produzierte Inhalte, die etwa mit generativer KI generiert wurden und offensichtlich auf Rankings abzielen, nicht allzu positiv bewerten wolle. So machte Google kürzlich auch Creator zu zentralen Quellen in der Suche und bezog immer mehr menschliche Meinungen mit ein. In Bezug auf die Relevanz von Qualitätsmerkmalen schrieb Googles Search Advocate John Mueller zum August 2024 Core Update bereits:

[…] This update is designed to continue our work to improve the quality of our search results by showing more content that people find genuinely useful and less content that feels like it was made just to perform well on Search.

This latest update takes into account the feedback we’ve heard from some creators and others over the past few months. As always, we aim to connect people with a range of high quality sites, including small or independent sites that are creating useful, original content, when relevant to users‘ searches. This is an area we’ll continue to address in future updates. This update also aims to better capture improvements that sites may have made, so we can continue to show the best of the web.

We’ve also updated our help page about core updates, which includes more in-depth guidance for those who may see changes after an update.