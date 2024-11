Noch ist Google Gemini auf dem iPhone in die Search App integriert, doch bald soll eine Einzel-App für iOS, auch in Europa, bereitstehen. Damit können User Features wie Gemini Live nutzen und Googles AI Power mobile ausschöpfen.

Seit Juni 2024 können auch User in Deutschland auf die Standalone App für Googles KI-Chatbot Gemini zugreifen – allerdings nur auf Android-Geräten. Die App bietet diverse Features, von der Videoempfehlung auf YouTube bis hin zur Hilfestellung bei platten Reifen. Auch die hands-free Konversationsoption Gemini Live für einen tiefgreifenden und menschenähnlichen Austausch ist über die Gemini App verfügbar, inzwischen sogar auf Deutsch und kostenfrei. Und bald können womöglich endlich iOS User ebenfalls auf eine Standalone Gemini App setzen.

© Google via Canva

Geminis Standalone App für iOS in Arbeit – erste Nutzungsbeispiele aufgetaucht

Schon bei der Ausweitung der Gemini Live Features gab Google an, dass dieses bald auf iOS-Geräten in einer dedizierten App wie auf Android verfügbar sein soll. Bislang ist im App Store für die meisten noch immer keine Gemini App aufgetaucht, der KI-Chatbot ist an die Google Search App gekoppelt. Doch es mehren sich die Berichte von ersten Downloads und einem etwaigen baldigen Launch. So berichtet der App Researcher Radu Oncescu auf Threads von der Standalone iOS Gemini App, die auch in Europa bereitgestellt werden soll, und zeigt Screenshots der Download-Option.