Außerdem waren die US-Wahl und die Wahl zum Europäischen Parlament ein wichtiges Thema für viele User, ebenso die Olympischen Spiele in Paris. Zudem suchten viele Menschen nach Solingen, aus traurigem Anlass: Ein fataler Messerangriff auf der 650-Jahr-Feier der Stadt sorgte bundesweit und international für Entsetzen. Für Trauer sorgten auch die Abschiede von Personen wie Fußballlegende Franz Beckenbauer oder dem jung und plötzlich verstorbenen Musiker Liam Payne. Unter den Top-Suchanfragen der Kategorie Abschiede finden sich ebenso Alexei Nawalny, Falko Ochsenknecht, Shannen Doherty und Alain Delon.

Trending Searches in Deutschland 2024 für allgemeine Suchbegriffe:

Fußball-EM Handball-EM US-Wahl Franz Beckenbauer Europäische Union Wahlergebnisse Olympia Stefan Raab Bogenschießen Paralympics Solingen Liam Payne



Derweil werden die Schlagzeilen von der Politik beherrscht. Ob US-Wahl oder Bauernproteste („Warum streiken die Bauern?“ war die Top-Warum-Frage des Jahres), ob Solingen oder Ampel, die Regierung, Opposition und Fragen nach der politischen Entwicklung hierzulande standen vielfach im Raum. Allerdings haben sich viele Leute auch über abstruse (Dubai-Schokolade), schöne (Polarlichter) und gefährliche (Ringelröteln, die durch das Parvovirus B19 ausgelöst werden können) informiert.

Schlagzeilen in den Trending Searches in Deutschland 2024:

US-Wahl Solingen Bauernproteste Dubai-Schokolade Iran Bahnstreik Polarlichter Deutschland Überschwemmungen in Süddeutschland Ringelröteln Ampel

Trends, Talahons und Those About to Die

Zu den großen Trends des Jahres gehören nicht nur Taylor Swift und der Fitness-Wettkampf Hyrox (140 Prozent mehr Suchen als im Vorjahr), sondern auch koreanische Hautpflege, Hobby Horsing, Paddel-Tennis, Demonstrationen und Proteste (besonders zu Beginn des Jahres ein Riesenthema auch in den sozialen Medien) sowie alkoholfreie Getränke. Einige der großen und kleinen Trends lassen sich an den W-Fragen ablesen, für die Google ebenfalls Top 10-Listen aufstellt. Dabei gibt es große Fragen wie „Warum greift Iran Israel an?“, aber auch solche, die unnützes Wissen fördern: „Wie viele Ecken hat ein Stoppschild?“.

Auch wollten viele User wissen, warum Butter so teuer geworden ist und was ein Talahon – der problematische Begriff war auch in der Auswahl zum Jugendwort des Jahres – eigentlich ist. Ein populärer Song hat dem Wort noch mehr Aufmerksamkeit verschafft.

Warum-Fragen in den Trending Searches in Deutschland 2024:

Warum streiken die Bauern? Warum ist Cora raus? Warum wurde Lindner entlassen? Warum ist Kirschlorbeer verboten? Warum wird das Spiel Österreich-Türkei nicht übertragen? Warum trägt Mbappé eine Maske? Warum greift Iran Israel an? Warum ist Butter so teuer? Warum wurde die Niederlande beim ESC disqualifiziert? Warum spielt Lewandowski heute nicht?

Was-Fragen in den Trending Searches in Deutschland 2024:

Was ist ein Talahon? Was ist die Vertrauensfrage? Was ist ein Kalifat? Was ist Dubai-Schokolade? Was ist Dropshipping? Was ist eine Cauda? Was hat Kevin Kühnert? Was ist ein Pager? Was ist der Wolfsgruß? Was ist Abseits?

Themenblöcke wie Fußball, Gesundheit, Politik und Entertainment gehen in diesen Google-Trends Hand in Hand. Das lässt sich an der Frage nach dem Wolfsgruß ablesen, der bei der EM der Herren vielfach auftauchte, eigentlich ein Gruß einer rechtsextremen türkischen Bewegung ist und für politische wie gesellschaftliche Diskussionen in Deutschland gesorgt hat.

Wie-Fragen in den Trending Searches in Deutschland 2024:

Wie alt ist Stefan Raab? Wie lange geht Olympia? Wie lange gehen die Bauernproteste? Wie lange ist man Corona-positiv? Wie viele Ecken hat ein Stoppschild? Wie alt ist Regina Halmich? Wie lange geht die EM? Wie funktioniert das E-Rezept? Wie alt ist Mike Tyson? Wie alt ist Thomas Müller?

Wenn es um das Entertainment geht, haben Serien für viele User einen besonderen Stellenwert. In der Top Ten aus Googles Auswertung zu den Serien mit dem größten prozentualen Suchwachstum geht hervor, dass Maxton Hall Platz eins erreicht hat. Die Serie basiert auf einem Buch der Hamburger Autorin Mona Kasten und avancierte auf Prime Video zum Sommer-Hit. Im Ranking finden sich ebenso Serien der Konkurrenz von Netflix (Griselda, 3 Body Problem etc.) und Disney+ (Shōgun) sowie Haus aus Glas aus der ARD-Mediathek. Those About to Die sorgt indes für viele Diskussionen – und vielleich auch deshalb für viele Suchanfragen.