Today we released the November 2023 core update. We'll update our ranking release history page when the rollout is complete: https://t.co/hgjEkfpbA2 Related to this, we’ve posted a Q&A on Google Search updates as a refresher about how updates work: https://t.co/N5p3KsJ0ta

Update-Flut bei Google nimmt kein Ende

Erst am ersten November gestand Google einen Bug im October 2023 Core Update eing. Dieser ist inzwischen behoben und soll sich auf den Discover-Bereich bezogen haben. So können manche Seitenbetreiber:innen mit Traffic-Zugewinnen im Bereich Discover rechnen. Dass im Herbst ein weiteres großes Update Googles anstehen würde, war von vornherein nicht unwahrscheinlich. Doch Core Updates, die in zwei aufeinanderfolgenden Monaten unabhängig voneinander ausgerollt werden, sind bei Google normalerweise nicht an der Tagesordnung. Im Jahr 2021 gab es im Juni und Juli ein Doppel-Core-Update – das war jedoch im Vorhinein so angekündigt worden. Zudem sind drei so rasch nacheinander ausgerollte Core Updates eine Neuheit für die Szene. Das am zweiten November gestartete November 2023 Core Update dürfte wie gewohnt rund zwei Wochen im Roll-out befindlich sein.

Während die SEOs und Seitenbetreiber:innen sich jetzt auf die Auswirkungen des nächsten Core Updates einstellen und ihre Rankings sowie Traffic-Daten wieder genau unter die Lupe nehmen werden, drohen vonseiten Googles weitere Updates. Denn zum einen könnte bald ein Reviews Update folgen. Das bis dato letzte gab es im April dieses Jahres. Zum anderen sind vom Unternehmen auch für die Feiertagssaison im Dezember schon wieder Updates angekündigt worden. Zusammen mit den jüngsten Core Updates dürfte das die SERPs in Bewegung und SEOs auf Trab halten. Viele Seitenbetreiber:innen dürften zusehendes mit Traffic-Schwankungen zu rechnen haben.

SEOs und Website-Betreiber:innen müssen auf immer mehr von Googles Anpassungen eingehen

Der aktuelle Status des Updates – und jener älterer – geht aus dem Google Search Status Board hervor. Die Google Search Central kündigte im Frühjahr 2023 an, dass die Ranking Updates Page mit dem Bereich http://status.search.google.com/ vereint wird. Demnach sollen aktuelle und historische Updates zurück bis ins Jahr 2020 einheitlich angezeigt werden. So sollen SEOs und Seitenbetreiber:innen noch mehr Übersicht über die Update-Entwicklungen behalten können. Einen ausführlichen Guide, der aufzeigt, was Webmaster im Vorwege von Core Updates beachten können, haben wir dir bereits zusammengestellt.

Mehr Informationen rund um Google Updates und dessen Auswirkungen sowie SEO-Potentiale allgemein kannst du in unserer Expert:innenfolge des Digital Bash Podcast mit Malte Landwehr, Head of SEO bei idealo, erhalten.

Die Frequenz der Updates macht der Branche zu schaffen. Doch diese muss sich auf Googles Anpassungen einstellen, die über die großen Algorithmus-Updates hinausgehen. So hat das Suchmaschinenunternehmen die SERPs in den vergangenen Monaten anderweitig deutlich verändert. So testet Google nicht nur ein für Shops hilfreiches Trending Seller Icon in den Snippets und die Integration von Ads zwischen organischen Listings (zusätzlich zu solchen über oder unter diesen), sondern verändert die Sucherfahrung etwa auch durch das Entfernen der eingerückten Suchergebnisse. Letzteres dürfte bei vielen Seitenbetreiber:innen zu viel Traffic-Verlust geführt haben. Darüber hinaus wird die generative KI Googles Suche nach und nach massiv verändern. Schon jetzt lässt Google User im Rahmen der Generative Search Experience direkt in der Search Bar KI-Bilder generieren – und revolutioniert damit die Bildersuche.