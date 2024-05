Metas jüngste Social-Media-Plattform Threads erhält immer mehr Features und Möglichkeiten, um sie als relevante und eigenständige Plattform für Creator, User, Marken und potentiell auch Advertiser als Go-to-Option zu etablieren. Auf dem textbasierten sozialen Medium sind bereits über 150 Millionen monatlich aktive User unterwegs und neben einer Fediverse-Integration und chronologisch sortierten Suchergebnissen wurden zuletzt Messaging-Möglichkeiten und eine Trendübersicht eingeführt. Zudem überzeugte die Plattform Creator jüngst mit der Einführung des View Counts und der Option, Reels direkt im Video-Player auf Threads zu teilen.

Die Plattformentwicklung könnte noch 2024 so weit gehen, dass Werbeanzeigen integriert werden, was Meta neue Monetarisierungsmöglichkeiten eröffnen würde. Um den Inhalten auf der Plattform, die möglichst wenig politischen Content fördern möchte, mehr Transparenz zu verleihen, arbeitet Threads an einem Fact-Checking-System.

Vor wenigen Monaten bestätigte Threads, dass es auf der Plattform ein mittelbares Fact Checking gebe. Dabei war es so, dass Fakten-Checks von Instagram und Meta für zum größten Teil identische Inhalte auf Threads übertragen wurden. Schon im Dezember 2023 hatte Meta entsprechende Bestrebungen angekündigt:

Early next year, our third-party fact-checking partners will be able to review and rate false content on Threads. Currently, when a fact-checker rates a piece of content as false on Facebook or Instagram, we extend that fact-check rating to near-identical content on Threads, but fact-checkers cannot rate Threads content on its own.