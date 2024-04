Threads will es den Usern künftig ermöglichen, ihre Beiträge zu archivieren – manuell oder automatisch. Zudem feiert die Plattform einen Meilenstein bei den monatlich aktiven Usern.

Threads User könnten schon bald die Möglichkeit erhalten, ihre Postings auf der Plattform bei Bedarf zu archivieren. Wie Head of Instagram Adam Mosseri in einem Beitrag teilte, beginnt Threads die Einführung des Features jetzt testweise mit einer kleinen Anzahl an Usern. Die Archivierung von Beiträgen soll sowohl manuell für einzelne Posts als auch automatisch nach einer vorgegebenen Zeitspanne möglich sein.