Die Einführung von Thread in das Fediverse ist ein großer Schritt für Meta. Threads User können die Funktion bereits testen, allerdings mit geografischen Einschränkungen.

Die Plattform Threads hat kürzlich die Einführung einer Betaversion ihrer Integration in das Fediverse in ausgewählten Ländern angekündigt. Nutzer:innen in den USA, Kanada und Japan können schon von der neuen Funktion profitieren, die eine engere Vernetzung mit anderen Plattformen des Fediverse, wie beispielsweise Mastodon, ermöglicht.

Die Neuerung wurde von Meta CEO Mark Zuckerberg auf Threads geteilt. Er betont, dass die User mit der Aktivierung der Funktion in der Lage sind, ihre Posts und Likes über die Grenzen von Threads hinaus zu teilen und Interaktionen von Plattformen innerhalb des Fediverse zu empfangen.

Meta hat auf der eigenen Support-Seite detaillierte Anweisungen bereitgestellt, wie Nutzer:innen ihr Threads-Konto für das Fediverse öffnen können:

Wenn du das Teilen im Fediverse aktivierst, können Nutzer*innen auf anderen Servern nach deinem Profil suchen und ihm folgen, sich deine Beiträge ansehen und damit interagieren sowie diese mit allen Personen auf und außerhalb von ihren Servern teilen. Du kannst dann sehen, wie viele Nutzer*innen auf anderen Servern deinen Beitrag auf Threads mit „Gefällt mir“ markiert haben.

Aktuelle Einschränkungen im Fediverse

Threads CEO Adam Mosseri teilte in einem Beitrag auf Threads, dass Nutzer:innen der Betaversion aktuell noch Einschränkungen haben. Kommentare aus dem Fediverse können noch nicht auf Threads gesehen werden und Follower aus dem Fediverse erscheinen noch nicht in der Follower-Liste. Die Anzahl der Likes wird jedoch bereits zusammengeführt und beinhaltet auch Likes aus dem Fediverse.

Die Einführung und das Testen des ActivityPub-Protokolls Ende 2023 deuteten bereits darauf hin, dass Threads den Weg ins Fediverse ebnet. Dieses Protokoll unterstützt die Interoperabilität innerhalb des Fediverse. Im Fediverse integriert sind Dienste wie Twitter-Alternative Mastodon, Instagram-Alternative Pixelfed und die Reddit-Alternative Lemmy. Zu Beginn des Jahres 2024 kamen Berichte auf, laut denen Meta plant, den Usern bis Ende des Jahres eine umfassende Interaktion im Fediverse zu ermöglichen. Wann genau Nutzer:innen aus anderen Ländern die Fediverse-Integration nutzen können, steht noch aus.