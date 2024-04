Laut Mosseri soll die Funktion es den Usern ermöglichen, relevante Suchergebnisse in Echtzeit zu finden. Vollständig chronologisch scheint die neue Sortierung allerdings nicht zu sein. Dennoch zeigt der „Recent“-Filter deutlich aktuellere Posts an als der „Top“ Feed.

Ein umfassender Launch der Sortierungsoption dürfte viele User freuen – schon die Einführung des Following Feed im Juli 2023 sorgte für Begeisterung. Die Möglichkeit, neue Posts in den Suchergebnissen zuerst zu sehen, sorgt für noch mehr Freiheit bei der Gestaltung der eigenen App Experience – ähnlich wie das Feature Trending now, welches kürzlich in den USA gelauncht wurde.

Herzanimation zum Launch des neuen Taylor Swift-Albums

Der kurz bevor stehende Launch des neuen Taylor Swift-Albums The Tortured Poets Department wird von den Fans sehnlichst erwartet – und von den Meta-Plattformen mit verschiedenen Effekten zelebriert. So hat Threads eine Animation entwickelt, welche bei Posts, die mit dem Tag TTPD veröffentlicht wurden, angezeigt wird. Werden diese mit einem Like versehen, erscheint ein Schwall aufsteigender weißer Herzen. Die Animation scheint aktuell nur mobil verfügbar zu sein, zudem werden die Herzen nicht bei allen Usern angezeigt.