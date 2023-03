Während ein solches Tool für branchenübergreifend für bessere Workflows sorgen kann, bieten sich für beispielsweise E-Mail Marketer die neuen Tools von rapidmail oder auch CleverReach an. Letzteres Unternehmen erleichtert dir das Newsletter-Schreiben auf vielfältige Weise und kann langfristig

Ähnliche Vorteile bietet rapidmail. Für eine erfolgreiche Anwendung der Funktion „Mein KI-Versandplan“ zum Beispiel reicht bereits die Eingabe weniger Hintergrundinformationen, wie beispielsweise der Unternehmensnamen, ein paar Stichworte zu den eigenen Leistungen und ein kurzer Profiltext – und schon erstellt das Tool einen personalisierten Versandplan mit je zwei Ideen pro Monat. Für die konkrete Umsetzung hat rapidmail die KI aus der GPT-3-Familie eingesetzt, die von OpenAI entwickelt und betrieben wird. Diese KI ist in der Lage, Informationen der Kund:innen zu verstehen und so Vorschläge zu generieren, die passgenau auf die jeweiligen Branchen, Produkte und Unternehmen zugeschnitten sind.

Wer statt auf E-Mail Marketing eher auf Podcasts setzt, kann sich dank verschiedener AI Tools ebenfalls über Unterstützung freuen. So bietet Microsofts Stimmen-KI VALL-E die Option, personalisierte Sprache zu synthetisieren. Das Unternehmen erklärt:

To synthesize personalized speech (e.g., zero-shot TTS), VALL-E generates the corresponding acoustic tokens conditioned on the acoustic tokens of the 3-second enrolled recording and the phoneme prompt, which constrain the speaker and content information respectively. Finally, the generated acoustic tokens are used to synthesize the final waveform with the corresponding neural codec decoder.